Мальчик, избивавший учителей, начал терроризировать новую школу в Киеве

ТСН

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Восьмилетний мальчик Артур, который держал в страхе школу, теперь терроризирует однолеток в другом учебном заведении Киева. Несколько дней новые одноклассники, среди которых есть дети с плохим зрением, не ходят на уроки из-за того, что новенький их бьет, сообщает ТСН.

"Он толкается, забирает вещи. Он позвал моего ребенка к окну и толкнул его на вазон, стоявший на подоконнике", – рассказала мать одного из детей.

Отмечается, что, как и в прежней школе, от маленького драчуна достается даже учителям. Артур попал в спецкласс, где учатся дети с плохим зрением. Его вернули отцу, а тот, в свою очередь, отвел сына в новую школу, где все повторилось.

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Родители других детей требуют установить камеры видеонаблюдения и выделить еще одного учителя для контроля мальчика. Но директор отказывает, потому что свободных преподавателей нет, а отец Артура не дает разрешение на съемку.

"Школа, администрация, родители, наши дети просто заложники одного человека. Из-за того, что есть пробелы в законодательстве", — рассказала мать еще одной ученицы.

В пятницу, 13 апреля, на занятия пришел всего один ученик — Назар. Он провел три урока и вышел из школы с поцарапанным лбом. По словам ребенка, Артур бросил в него какой-то предмет.

Напомним, в ноябре 2017 года соцработники забрали Артура от отца. Медработник, которая раньше общалась с мужчиной, заявили, что тот настоящий садист, и получает удовольствие от издевательств.

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Чиновники Службы по делам детей среди причин жестокого поведения мальчика называли психологическую травму после смерти матери и регулярные побои со стороны отца.