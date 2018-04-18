В России ученик поджег класс информатики в своей школе

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КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. В России 17-летний парень поджег учебный класс в школе в башкирском Стерлитамаке, он задержан, сообщил по телефону источник в экстренных службах республики Башкриря.

"Инцидент произошел в школе номер 1 в Стерлитамаке. По предварительной информации, школьник пытался поджечь кабинет информатики", — сказал собеседник агентства РИА Новости.

Он уточнил, что общая площадь возгорания составила порядка одного квадратного метра, школьника задержали. Обстоятельства выясняются.

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Следователи выехали в школу в Башкирии, где было задымление, сообщил старший помощник руководителя СК РФ по региону Светлана Абрамова.

"Есть информация, что в одной из школ города Стерлитамак произошел какой-то инцидент и было задымление в одном из помещений. На место выехало руководство следственного отдела и криминалисты, обстоятельства выясняются", — сказал она.

Уже известно, что поджигателем оказался ученик коррекционного класса.

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