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    В России ученик поджег класс информатики в своей школе

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    В башкирском Стерлитамаке произошло ЧП в местной школе №1: 17-летний школьник устроил пожар в классе информатики. По предварительной информации, он задержан, педколлектив и ученики школы эвакуированы.
    Видео Рен ТВ

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. В России 17-летний парень поджег учебный класс в школе в башкирском Стерлитамаке, он задержан, сообщил по телефону источник в экстренных службах республики Башкриря.

    "Инцидент произошел в школе номер 1 в Стерлитамаке. По предварительной информации, школьник пытался поджечь кабинет информатики", — сказал собеседник агентства РИА Новости.

    Он уточнил, что общая площадь возгорания составила порядка одного квадратного метра, школьника задержали. Обстоятельства выясняются.

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    Следователи выехали в школу в Башкирии, где было задымление, сообщил старший помощник руководителя СК РФ по региону Светлана Абрамова.

    "Есть информация, что в одной из школ города Стерлитамак произошел какой-то инцидент и было задымление в одном из помещений. На место выехало руководство следственного отдела и криминалисты, обстоятельства выясняются", — сказал она.

    Уже известно, что поджигателем оказался ученик коррекционного класса.

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