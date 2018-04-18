Исповедь педофила. В Николаеве задержан мужчина, соблазнивший школьницу

В Николаеве сотрудники Центрального отдела полиции задержали 46-летнего мужчину, который соблазнил 14-летнюю девочку и в течение длительного времени встречался с ней и имел интимные отношения, сообщает пресс-служба Национальная полиции Украины.

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По словам задержанного, он познакомился с потерпевшей более полутора лет назад в сети интернет, когда ей было 12 лет, и сначала лишь переписывался со школьницей, не раскрывая свое лицо, а вместо этого отправляя откровенные фото отдельных частей тела. Впоследствии девочка рассказала о своем возрасте, а злоумышленник о своем. При этом мужчина уверяет, что было поздно, так как общение между ними переросло в серьезные и прочные отношения.

"Не остановило соблазнителя и осведомленность об уголовной ответственности за подобные поступки… Разведенный взрослый человек, который имеет трех несовершеннолетних детей — восьми, десяти и 15-ти лет, нашел психологический подход к ребенку", — говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что впервые в Николаев мужчина приехал в январе и в течение трех месяцев втайне от родителей забирал ребенка из школы, дарил игрушки, предоставил мобильный телефон, украшения, давал деньги, угощал, а затем соблазнял на специально арендованной квартире, предварительно подогревая чувство подростка спиртными напитками.

"О том, что девочка имеет отношения со взрослым мужчиной случайно узнала мать. Но повлиять на его преступные намерения простыми мольбами и уговорами женщина не смогла. Не перестал мужчина искать встреч с несовершеннолетней, преследовать ее и донимать семью даже после отказа самой школьницы. За помощью мать потерпевшей обратилась в полицию", — сообщают правоохранители.

Оперативники задержали злоумышленника во время очередного визита к несовершеннолетней. Также полицейские провели обыск в квартире, где он развращал школьницу, и изъяли вещественные доказательства преступления.

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Мужчине уже сообщено о подозрении в совращении несовершеннолетней и половых сношениях с лицом, не достигшим половой зрелости (ч. 2 ст. 156 и ч. 1 ст. 155 УК Украины).

Санкции инкриминируемых статей предусматривают до восьми лет лишения свободы.

Судом мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с правом внесения залога в сумме 520 000 гривен.