Мировые тренды: уход Элтона Джона, 175 лет педофилу, жесткие будни Донбасса

РИА Новости Украина

Трамп готов дать показания по "делу РФ" под присягой

Зарубежные издания пишут в четверг о новом заявлении президента США Дональда Трампа по делу о "российском вмешательстве в президентские выборы в 2016 году". "Президент Трамп сказал, что он готов и жаждет дать показания спецпрокурору по "делу РФ" Роберту Мюллеру", — сообщает газета Wall Street Journal. "Я готов к этому… я бы хотел сделать это как можно скорее", — цитируют издания американского президента. При этом Трамп предположил, что это может произойти "в течение двух-трех недель" и заявил, что "абсолютно" точно сделает это под присягой. Как полагает газета Guardian, "заявление Трампа положит конец появившимся несколько месяцев назад слухам о том, что специальный прокурор допросит президента".

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Как отмечает газета New York Times, юристы американского лидера на протяжении нескольких месяцев обсуждали с командой Мюллера возможность допроса Трампа и темы, которые будут затронуты в ходе него. По данным источников издания, большинство вопросов будут касаться того, препятствовал ли Трамп следствию. Ожидается, что предполагаемый допрос будет завершен к концу февраля или в начале марта. Как подчеркивает Wall Street Journal, спецпрокурор уже допросил несколько десятков высокопоставленных сотрудников Белого Дома и советников Трампа в ходе избирательной кампании. По мнению Guardian, последние интервью с представителями администрации американского президента "показывают, что Трамп будет иметь дело с прокурорами, которые уже собрали массу информации о тех событиях, о которых его будут спрашивать".

"Макака клонов" в Китае

Ученые Института нейронаук Шанхая при Китайской академии наук впервые в мире клонировали приматов – двух генетически идентичных длиннохвостых макак с помощью метода переноса ядра соматической клетки, об этом пишет большинство зарубежных изданий. "Пятьдесят девять дней назад обезьяна в Шанхае родила клона. Детеныш стал первым приматом, который был клонирован с использованием клеток соединительной ткани — техники, при помощи которой родилась овечка Долли", — пишет Washington Post, отмечая, что вторая обезьяна, идентичная первой, родилась спустя 10 дней. Целью китайских исследователей, поясняет New York Post, является создание большого числа особей для использования в медицинских опытах, так как они представляют гораздо большую ценность для науки, чем мыши и крысы. "Открытие потенциально приведет к новым мирам смелых биомедицинских исследований и, несомненно, вызовет споры о клонировании других видов приматов – людей", — пишет National Geogrаfic.

Однако, по мнению главы центра изучения права и биологических наук Стэндфордского Университета Хэнка Грили, удачное клонирование особей макаки ни в коем случае не означает, что человека тоже удастся клонировать, сообщает USA Today. К тому же, как отмечает издание, изначально исследователи использовали 290 яйцеклеток обезьян, однако только 22 самки смогли забеременеть и лишь две из них родили живых детенышей. Тем не менее, многие организации, занимающиеся вопросами этики, уже забили тревогу, пишет Telegraph. Так, Шотландский совет по биоэтике предупредил, что это исследование "открывает двери" для клонирования человека, а председатель Совета Германии по этике Петер Даброк (Peter Dabrock) раскритиковал имена, которые дали новорожденным — Чжун Чжун и Хуа Хуа – происходящие от слова "чжунхуа" (Китай, китайский), что, по его мнению, отмечает Spiegel, свидетельствует о том, что ученые преследовали не только высокие цели, но еще и пеклись о престиже.

До 175 лет тюрьмы врачу-педофилу

Американский суд в среду приговорил к тюремному заключению сроком до 175 лет бывшего врача женской сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара за сексуальные домогательства в отношении более 150 юных спортсменок и хранение детской порнографии, сообщают многие мировые СМИ.

"Я только что подписала вам смертный приговор", — приводит Telegraph слова судьи окружного суда в штате Мичиган Розмари Акуилина, которая в своей обвинительной речи также отметила, что Нассар не заслуживает того, чтобы когда-либо выйти из тюрьмы, так как "где бы он не появился, возникают разрушения".

"Слова, сказанные вами в последние несколько дней, оказали на меня значительный эмоциональный эффект и потрясли меня до глубины души. Я буду хранить эти слова в памяти до конца своих дней", — приводит Guardian ответ 54-летнего осужденного. Как пишет New York Times, дело и его последствия еще далеки от завершения. "Это (дело – ред.) вызвало негодование в мире спорта и за его пределами, что привело к увольнению председателя и нескольких членов правления Федерации гимнастики США", — отмечает газета. Кроме того, свой пост покинула Лу Анна Саймон, президент Университета штата Мичиган, где работал Нассар.

Элтон Джон прекращает гастроли

Дорога из желтого кирпича Элтона Джона подходит к концу – британский поп-артист в среду заявил, что он прекращает гастролировать, так как у него "изменились приоритеты", пишет газета Los Angeles Times и многие другие зарубежные издания. "Это будет долгое прощание. Звездный артист, которому исполнится 71 год в марте, уйдет со сцены после прощального тура, который продлится три года", - пишет газета Daily Telegraph.

Как отмечает издание Time, последний тур музыканта, озаглавленный Farewell Yellow Brick Road, в честь альбома Goodbye Yellow Brick Road, начнется в сентябре в США. В ходе него артист даст 300 концертов на пяти континентах – в Северной Америке, Европе, Азии, Южной Америке и Австралии. Билеты поступят в продажу второго февраля, отмечает журнал. Музыкант заявил, что прекращает поездки, так как хочет больше времени проводить с семьей. В прошлом году Джон и его супруг Дэвид Ферниш усыновили двух мальчиков, которым сейчас пять и семь лет. "Когда я закончу тур, им будет 8 и 10. Очень важное время. Им нужны родители", — цитируют певца издания.

При этом, как отмечает Guardian, он опроверг слухи, что его заявление связано со здоровьем. Как Элтон Джон сообщил изданию, некоторое время назад он обсудил с супругом "жизнь, детей и карьеру". "Я сказал, что хотел бы закончить большим туром и провести оставшуюся жизнь с детьми", — отметил музыкант. При этом он подчеркнул, что прекращение гастролей не означает, что он совсем перестанет заниматься творчеством. "Я все еще планируют записать пару альбомов", — цитирует его Los Angeles Times. Как отмечает Time, Элтон Джон поехал в первый тур в 1970 году. С тех пор он выступил более 4 тысяч раз в более чем 80 странах. В этом году исполняется 50-летняя годовщина его сотрудничества с Берни Топином, основным автором текстов для песен музыканта.

Как выживают в Донбассе

Немецкое издание Der Spiegel написало о тяжелой жизни мирного населения в прифронтовой Каменке в Донбассе, где с 2014 года продолжается конфликт.

"В Каменке на востоке Украины осталось мало жителей. Перед началом конфликта в деревне жили примерно 700 человек. Теперь осталось 96, более трети из них — старики. Отлитый из железа советский солдат показывает, почему ушло так много людей: снаряд, больше года назад прилетевший с фронта, который находится совсем рядом, оторвал ему одну руку. Теперь этот инвалид из металла в середине деревни напоминает о павших", — пишет Тилль Майер.

Издание отмечает, что благодаря Международному Комитету Красного Креста у жителей есть уголь и пакеты с продуктами питания. Также психолог МККК Фархана Джавид и ее команда четыре месяца регулярно посещают бабушек у линии фронта. Проект скоро закончится, но должен продолжаться в других деревнях. Пожилые женщины радуются каждому посещению.

"Кто бы мог подумать, что я еще раз переживу такое. Проводить ночи в подвале. Свои стреляют в своих. Даже у меня в огороде снаряд разорвался", — цитирует издание одну из местных жительниц Валентину.

Украина уже не младший брат

Швейцарское издание SRF также обратило внимание на события в Украине, однако в общеевропейском контексте. Эксперт по восточноевропейской истории Андреас Каппелер считает, что с началом конфликта в Донбассе фундаментально изменилось отношение к России и к Украине.

"Отношения Запада и Украины к России испорчены надолго. Такое состояние трудно назвать желательным. Эти отношения должны быть нормализованы. России необходимо признать тот факт, что большая часть украинского населения хочет продолжить сближение с Европой. И она должна перестать рассматривать Украину как своего младшего брата", — отметил Каппелер.

Он уточнил, что самой Украине предстоит тернистый путь, а развитие событий внутри страны не радует.

"Экономические проблемы, буксующие реформы и война, которая, боюсь, может длиться еще десятилетиями. Самым малым злом мог бы быть так называемый "замороженный конфликт", приостановление войны. Однако в ближайшее время я не вижу никакого решения", — подытожил эксперт.