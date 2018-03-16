Изнасилованное детство. Из Минска: секс-скандал в интернате

РИА Новости Украина

Минчанка Анна Федорова* (имя и фамилия собеседницы изменены по ее просьбе) стала случайным свидетелем жестокого обращения педагогов с воспитанниками вспомогательной школы-интерната №7 задолго до задержаний, пишет Sputnik Беларусь.

Женщина, много лет работавшая приемным родителем, утверждает, что с детьми в учреждении обращались грубо и бесцеремонно, обзывали, пинали. И эта жестокость исходила как от сотрудников, так и от старших детей. Более того, один из бывших воспитанников интерната рассказал Анне о попустительстве персонала к проявлению половой распущенности детей.

Детям выдали "жучки"

Секс-скандал с участием сирот разгорелся в январе, когда Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовных дел в отношении двух сотрудников минской вспомогательной школы-интерната, номер которой не конкретизировался. В СК рассказали, что обоих подозревают в преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы в отношении воспитанников.

Факт задержания сотрудников подтвердил Sputnik теперь уже бывший директор интерната №7, в котором проживают дети с особенностями психофизического развития, Александр Сеньковец, который признался, что эта новость стала для него шоком, отметив, что ничего о "похождениях" своих коллег не знал.

Анна Федорова убеждена: он говорил неправду. За полгода до скандальных задержаний волонтеры передавали руководству учреждения жалобы детей. Но их проигнорировали.

Анна много лет работала приемным родителем, ей неоднократно приходилось иметь дело с интернатными учреждениями, общаться с другими приемными родителями.

О том, что во вспомогательной школе-интернате №7 происходит что-то неладное, она узнала за несколько месяцев до публикации новости в СМИ. Одна из приемных родительниц Московского района рассказала ей, что учреждением заинтересовались правоохранители. Дескать, даже детям дали прослушивающие устройства, не предупредив об этом педагогов.

Позже эту информацию подтвердили знакомые волонтеры учреждения по социальной адаптации детей-сирот "Нити Дружбы", которые посещали воспитанников интерната на постоянной основе.

Sputnik Беларусь Школа-интернат в Минске

"Одна из девочек рассказала волонтерам, что некто из сотрудников интерната домогался ее. Волонтеры обратились к руководству, но оно это дело проигнорировало", — рассказывает собеседница Sputnik.

"Я знаю, что там был конфликт между волонтерами и руководством и был период, когда их не хотели пускать", — добавляет она.

После неудавшегося разговора с руководством интерната волонтеры обратились в правоохранительные органы. Тогда детям и были переданы прослушивающие устройства.

"Дурни, дебилы, выродки"

Факты физического насилия должны доказывать правоохранительные органы, сейчас проводится расследование по уголовным делам.

Пока же новый директор интерната от комментирования ситуации воздерживается, объясняя это тем, что работает здесь недавно и информацией не владеет. Бывший директор Александр Сеньковец и его заместители отстранены от работы.

Директор учреждения "Нити Дружбы" Артем Головий тоже не стал вдаваться в подробности конфликта, но отметил, что интернат всегда пытался закрыться от посторонних глаз.

"Мы проводили в этой школе-интернате "Дружную кухню" — был у нас такой кулинарный проект. Администрация интерната поставила следующие условия: никто из представителей СМИ, в том числе государственных, в школе-интернате появиться не должен. Я не знаю, чего опасалось руководство. Возможно, журналисты задали бы вопросы, которые выявили бы какие-то минусы. Что же касается отдельных реплик детей, что их домогаются, я бы не был столь однозначен в оценках. Любой ребенок может зло пошутить, не думая о последствиях. А особенно если говорить о детях из интерната, потому что жизнь у них на самом деле однотонная. Иногда им просто хочется развлечься. Эти факты должно доказать следствие", — сказал он.

Sputnik Беларусь Школа-интернат в Минске

Анна Федорова утверждает, что насилие в интернате есть, но бытовое. Женщина видела своими глазами, как сотрудники жестоко обращались с особенными детьми: обзывали их и толкали.

"Бытовое насилие там — это норма жизни. Считают, что раз дети необычные, то с ними можно так обращаться. Да, дети там не простые, но это же специальное учреждение, за это же деньги работникам доплачивают. Мне кажется, что это недопустимые вещи", — возмущена Анна.

Впервые Федорова посетила интернат в 2013 году. В ту пору она отправляла своих приемных детей в оздоровительную поездку в Италию, куда ехали также дети из других семей. У родителей была договоренность с руководством интерната №7 о том, что они привезут отдыхающих в учреждение, откуда их заберет туристический автобус.

"Как-то детей забирали в четыре утра, и мы договорились, что они там переночуют — нам выделили несколько комнат в медицинском блоке. Я своими глазами видела, как обращалась та же медсестра и другой персонал к этим детям. Обзывали очень нехорошими словами — "дурни, дебилы, выродки" — и толкали. Грубо очень обращались", — вспоминает минчанка.

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Увиденное впечатлило не только женщину, но и ее приемных детей.

"Сказали, что слышали, как там кричат, ругаются, и им было страшно. После этого мои дети, когда пришлось остаться, категорически были против. Мы ночью нанимали машину, договаривались — я не оставляла их больше там никогда", — признается Анна.

Половая вседозволенность

Анна не скрывает, что очень рада, что история интерната №7 приобрела широкую огласку. Пора обратить внимание на все заведения такого профиля. Там давно надо навести порядок. Федорова рассказывает, что ее приемный сын был взят в семью в 2011 году из минского детского дома №5, и у него также были проблемы с половым поведением.

"Ребенок в 14 лет мало того, что знал, чего не надо знать, он еще не понимал, что это такие вещи, которые нельзя демонстрировать", — говорит собеседница.

По словам приемной мамы, подросток, находясь в детском доме, свободно посещал порносайты, и никто из педагогов этого не пресекал.

"В вечернее время детей закрывали в спальне, и они там делали, что хотели. Более старшие и сильные дети показывали более слабым сексуальные картинки и сюжеты в своих гаджетах, демонстрировали свои половые органы и даже вступали в интимные связи с ними. А взрослые не вмешивались", — добавляет она.

Семье пришлось обратиться к психиатру, который рассказал, что у ребенка нормальная подростковая гиперсексуальность, которая, однако, не социализирована, что должны были сделать педагоги. Для исправления ситуации и мальчику, и другим членам семьи пришлось долгое время посещать психолога.

Проблема сексуальной вседозволенности затронула и интернат №7, говорит Анна. Ее приемный сын, поскольку также имеет особенности развития, отдыхал в детском лагере, где познакомился с воспитанником печально прославившегося учреждения. Позже парни стали вместе учиться в одном колледже, а сейчас проходят практику. Знакомый не единожды рассказывал сыну Анны о половых связях в стенах учреждения.

"Тот откровенно говорит, что у них там связи между собой, в том числе и мальчики с мальчиками", — рассказывает минчанка.

Федорова предполагает, что в ходе следственных работ некоторые педагоги интерната попытаются повесить вину на детей, ссылаясь на их богатую фантазию. Однако, по ее мнению, на пустом месте все это возникнуть не могло, тем более у людей с нарушениями интеллекта.

"То, что у этих детей бывает распущенная сексуальность, привнесенная из их неблагополучного детства, характерно. Но откуда дети, живущие с раннего возраста в закрытом учреждении, все это будут видеть и знать? Эти дети не совсем понимают, что хорошо, что плохо. Они иногда сами могут предлагать себя и пытаться других соблазнять. Кроме того, эти дети часто бывают предоставлены сами себе, особенно в вечернее время, и таким образом просто занимают себя. Но это не потому, что они такие испорченные — с ними просто никто не занимается коррекцией в этом направлении! Сейчас пытаются спихнуть на детей, что у них бурная фантазия, но извините, это не та категория детей, чтобы на пустом месте фантазировать", — говорит минчанка.

Как сообщили в СК, статус подозреваемых пока не изменен, расследование дела продолжается. Sputnik будет следить за развитием событий.