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    Папа Римский из-за скандала о педофилии вызвал всех епископов Чили в Ватикан

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    Папа Римский признал, что, внимательно изучил результаты расследования, которые ясно свидетельствуют о многочисленных случаях насилия и сексуальных домогательств в отношении несовершеннолетних.
    Папа Римский Франциск
    FILIPPO MONTEFORTE / AFP

    КИЕВ, 12 апр – РИА Новости Украина. Папа Римский Франциск принял решение вызвать в Ватикан всех епископов Чили, чтобы откровенно обсудить с ними результаты специального расследования, проведенного по его указанию в связи с громким скандалом вокруг чилийских священнослужителей, обвиненных в педофилии.

    Об этом говорится в папском послании епископам Чили, текст которого в среду вечером обнародовала служба печати Святого престола.

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    В письме, которое датировано 8 апреля, Франциск выразил благодарность двум своим специальным представителям – архиепископу Мальты Чарльзу Шиклуне и сотруднику ватиканской Конгрегации доктрины веры Жорди Бертомеу Фарносу, которым понтифик в январе поручил разобраться во всех обстоятельствах дела, связанного с обвинениями чилийских священнослужителей в совершении сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних. В рамках этого расследования, которое сам Франциск назвал "специальной миссией", доверенные прелаты собрали объемное досье, включающее в себя 2300 страниц, а также опросили в Нью-Йорке и Сантьяго 64 свидетелей по делу о педофилии.

    Папа Римский признал, что, внимательно изучив результаты этого расследования, которые ясно свидетельствуют о многочисленных случаях насилия и сексуальных домогательств в отношении несовершеннолетних, понтифик испытал "боль и стыд". Он с горечью подчеркнул, что многие юные жизни были буквально сломаны представителями чилийского духовенства.

    В этой связи понтифик признал и собственные "серьезные ошибки в оценке и восприятии ситуации, прежде всего, из-за отсутствия достоверной и взвешенной информации" по данному делу. "Я приношу извинения всем тем, кого обидел, и надеюсь сделать это лично в течение ближайших недель в ходе встреч, которые я будут иметь с представителями опрошенных лиц", — подчеркнул Франциск.

    Таким образом, папа Римский намерен провести в Ватикане как встречу с членами Епископской конференции Чили, так и беседы с лицами, ставшими жертвами сексуального насилия со стороны чилийских священнослужителей, и их представителями.

    Напомним, бывший врач-педофил сборной США по гимнастике получил 175 лет тюрьмы.

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