Отцы-насильники. В Украине эпидемия педофилии

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Страшные вещи могут происходить за дверью соседней квартиры. Но об этом никто не узнает — малолетние жертвы не всегда готовы рассказать о пережитом кошмаре, что дает насильникам полное ощущение безнаказанности. Несовершеннолетние получают сильнейшую психологическую травму на всю жизнь, и защитить их некому. Полиция лишь собирает статистику, социальные службы отмахиваются.

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Насильники распоясались

На днях был взят под стражу 33-летний житель одного из сел Мироновского района, совращавший собственную 13-летнюю дочь. Родители девочки развелись сразу после ее рождения, и поначалу отец вообще не поддерживал связей с ребенком. Но год назад, увидев страницу дочери в одной из соцсетей, мужчина решил наладить общение. С июня 2017 по февраль 2018 девочка ездила в гости к своей бабушке и отцу, во время таких визитов отец насиловал ребенка. Это стало известно матери, когда та случайно прочитала интимную переписку между отцом и дочерью.

В апреле прошлого года в Киеве был задержан гражданин, совершавший насилие над своей 10-летней дочерью. За это он получил 14 лет лишения свободы.

В Холодногорском районе Харьковской области полиция задержала педофила, который подозревается в развращении 11-летнего ребенка. Им оказался 35-летний сожитель 46-летней бабушки девочки. Почти год, пока сожительницы не было дома, он совершал развратные действия в отношении девочки. При этом мужчина применял физическую силу и хитрость.

Шоком для правоохранителей стало заявление бабушки и дедушки о том, что их 3-летнюю внучку насилует отчим, сожитель матери. В Знаменском районе Кировоградской области 33-летний мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку, о чем сообщила мать ребенка, сожительница насильника.

При этом большинство матерей не подозревают о том, что происходит в доме в их отсутствие. Но есть и такие, которые прикрывают насильника, боясь "разрушить семью".

"Этот ужас продолжается день ото дня, потому что эти подонки совершают такие преступления из-за уверенности в безнаказанности. Вчера жертвой педофила стал трехлетний ребенок, чей ребенок пострадает сегодня? Сколько еще должно произойти трагедий, чтобы в нашей стране законы защищали ребенка, а не педофилов?", — на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Дела семейные

По данным МВД, 70% детей страдают от сексуального насилия или эксплуатации со стороны людей, которые входят в круг доверия ребенка. В среднем, около 25 детей ежедневно сбегает из дома. В прошлом году более полторы тысячи детей стали жертвами тяжких и особо тяжких преступлений — 73 были убиты, 164 подверглись изнасилованию или же насильственному удовлетворению половой страсти неестественным путем. Дети сами стали чаще обращаться в полицию по фактам сексуального насилия или сексуальной эксплуатации. От детей поступило около 1200 заявлений. В МВД было зарегистрировано более 4300 уголовных производств с потерпевшими детьми. Общее количество этих детей составляет 4700.

Есть и еще одна проблема, о которой предпочитают молчать, но которая очень опасна — сегодня в стране любой педофил может оформить опекунство над ребенком из детдома или интерната, чем они и пользуются.

В Одесской области насильник-педофил, насиловавший пацана в 12 лет, которого ему дали под опеку, был осужден, а недавно освобожден по условно-досрочному. И сейчас он приезжает к этому пареньку в интернат с подарками.

"Парню сейчас 16. Серьезный психологический сдвиг, подключили психолога к работе. И тут эта тварь!!! Я в каком-то шоке. Как такое возможно?!! Как бы сделать как в США — реестр педофилов и запрет на приближение к детским учреждениям?", — сообщает советник председателя одесской облгосавдминистрации по вопросам защиты прав детей Артем Поланский.

А на днях поступила еще одна неприятная информация из Одесской области.

"Поступил очередной сигнал о сексуальном насилии к ребенку со стороны опекуна. Опять… 14 летняя девочка. Я устал говорить о низком уровне приемных семей, о бестолковых курсах для приемных родителей, об отборе, которого нет. Отдать всех, не глядя, лишь бы в семью — это не реформа, это не деинституализацая. Сокрытие проблемы и насилие над детьми. Никак иначе… Четыре дня на "беременность" приемным ребенком. Столько длятся курсы для приемных родителей. Нонсенс. И в итоге — насилие, снятие опеки, очередное предательство. Пожалуйста, услышьте. Вникните. Меняйте на государственном уровне. Те, кто может это сделать, читает, и знает, что этот пост — для них", - подчеркивает Артем Поланский.

Ужас без конца

Как отмечает один из бывших сотрудников МВД, насилие над детьми — это вечная проблема. Но если ничего не делать и не замечать, будет еще хуже.

"Педофилы-насильники действуют по разным сценариям: одни стараются запугать жертву или шантажировать, чтобы она молчала. Вторые действуют по принципу подкупа — стараются задобрить ребенка подарками. Те, кто побогаче, уверены, что отмажутся, если что и вылезет наружу. Таких дел и раньше было много. Вспомните дело баяниста Завадского, ведь разработка было серьезная, заявления детей, скрытая камера в его квартире, все было снято, масса доказательств. Но шло время, мальчики выросли, им было стыдно и они стали отказываться от обвинения, их понять можно. В суде дело рухнуло. Но самое ужасное, что из таких изнасилованных мальчиков вырастают такие же насильники мальчиков. Потому что когда они стремятся другим сделать так же больно и неприятно, как когда-то сделали им. Я с таким сталкивался за время свой работы неоднократно", - отмечает бывший сотрудник управления по делам несовершеннолетних Житомирского облуправления милиции.

Сегодня дети находятся в зоне риска. Насилие в семье — дело очень серьезное.