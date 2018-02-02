В Кировоградской области мужчина изнасиловал ребенка своей девушки

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. В Знаменском районе Кировоградской области 33-летний мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку. Злоумышленником оказался сожитель матери пострадавшего ребенка. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, о преступлении в пятницу, 2 февраля, в полицию сообщила мать девочки. Женщина рассказала, что вечером в доме, где она живет, ее сожитель изнасиловал ее дочь.

"Чей ребенок следующий? Пока отсутствует строгое наказание для отбросов-извращенцев, продолжаем накапливать факты издевательства над малолетними детьми", – отметил Аброськин.

В октябре прошлого года под Кировоградом изнасиловали 3-летнюю девочку.