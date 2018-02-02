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    В Кировоградской области мужчина изнасиловал ребенка своей девушки

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    Заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что 10-летнюю девочку изнасиловал сожитель матери. Он назвал преступника "отбросом-извращенцем".
    Полиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. В Знаменском районе Кировоградской области 33-летний мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку. Злоумышленником оказался сожитель матери пострадавшего ребенка. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

    По его словам, о преступлении в пятницу, 2 февраля, в полицию сообщила мать девочки. Женщина рассказала, что вечером в доме, где она живет, ее сожитель изнасиловал ее дочь.

    "Чей ребенок следующий? Пока отсутствует строгое наказание для отбросов-извращенцев, продолжаем накапливать факты издевательства над малолетними детьми", – отметил Аброськин.

    В октябре прошлого года под Кировоградом изнасиловали 3-летнюю девочку.

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