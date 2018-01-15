В полиции выступили за создание открытого реестра педофилов

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин выступил за введение открытого реестра педофилов и повышение ответственности за сексуальные преступления против несовершеннолетних.

"Эти извращенцы уничтожают наше будущее. Ответственность за их действия согласно действующему законодательству настолько гуманна, что позволяет делать им это снова. Пришло время внести изменения относительно усиления ответственности за половые преступления против малолетних и создание открытого реестра педофилов. Буду это повторять и призывать законодателей до тех пор, пока это не произойдет. Только так защитим от подонков наших детей", — написал он на своей странице в Facebook.

Аброськин сообщил, что только за последние сутки зафиксированы два факта издевательства над детьми: в Запорожской области задержан местный житель за изнасилование неестественным способом 5-летнего сына своей сожительницы, а в Харьковской области — мужчина, который пытался в своей квартире изнасиловать 11-летнюю девочку.

Напомним, с 1 января в Польше официально заработал открытый реестр с данными педофилов.