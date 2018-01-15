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    Общество

    В полиции выступили за создание открытого реестра педофилов

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    Вячеслав Аброськин сообщил, что только за последние сутки зафиксированы два факта издевательства над детьми - задержаны двое мужчин. По его мнению, "эти извращенцы уничтожают наше будущее".
    Полиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин выступил за введение открытого реестра педофилов и повышение ответственности за сексуальные преступления против несовершеннолетних.

    Полиция Италии
    AFP/TIZIANA FABI
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    "Эти извращенцы уничтожают наше будущее. Ответственность за их действия согласно действующему законодательству настолько гуманна, что позволяет делать им это снова. Пришло время внести изменения относительно усиления ответственности за половые преступления против малолетних и создание открытого реестра педофилов. Буду это повторять и призывать законодателей до тех пор, пока это не произойдет. Только так защитим от подонков наших детей", — написал он на своей странице в Facebook.

    Аброськин сообщил, что только за последние сутки зафиксированы два факта издевательства над детьми: в Запорожской области задержан местный житель за изнасилование неестественным способом 5-летнего сына своей сожительницы, а в Харьковской области — мужчина, который пытался в своей квартире изнасиловать 11-летнюю девочку.

    Напомним, с 1 января в Польше официально заработал открытый реестр с данными педофилов. 

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