Запорожье: фотограф-педофил – выдумка, но виновных нашли и наказали

РИА Новости Украина

Фотографии детей, сделанные в детсаду без ведома родителей, не содержат информации порнографического характера. Такой вывод, как сообщила пресс-службе ГУ Нацполиции в Запорожской области, сделали эксперты в рамках проверки заявлений в прессе на основании заявления одной из запорожанок, сообщает издание Верже.

Как уже сообщал «Верже», в конце прошлого года в полицию обратились три жительницы Запорожья. Женщины заявили, что в сентябре в детском саду неизвестный мужчина фотографировал их детей в комнате отдыха.

061.ua Фотографии детей, сделанные в детсаду Запорожья без ведома родителей

Сотрудники полиции установили, что администрация детского учреждения пригласила фотографа для осуществления съемки "один день из жизни детей в дошкольном учреждении". Эти действия не были согласованы с родителями, за что отдел образования виновных уже привлек к дисциплинарной ответственности.

По информации полиции, во время проверки сотрудники отдела ювенальной превенции опросили 20 родителей детей группы, в которой проводилась фотосъемка. Из них 13 – не имеют никаких претензий ни к фотографу, ни к администрации детского учреждения. Некоторые отметили, что хотели, чтобы этот человек проводил съемку ребенка и в дальнейшем. Семь родителей имеют претензии к работе фотографа и администрации детского сада.

061.ua Фотографии детей, сделанные в детсаду Запорожья без ведома родителей

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По заключению экспертного исследования фотоснимки не является носителями информации порнографического характера и не содержат информации, относящейся к детской порнографии. Работники отдела ювенальной превенции направили в департамент образования Запорожской облгосадминистрации письмо о принятии мер по недопущению в дальнейшем любых фотосессий на территории учебных заведений без согласия их родителей.