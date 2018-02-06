Запорожье закрывает школы на карантин

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина.
Отмечается, что количество заболевших ОРВИ и гриппом растет. Эпидпорог среди запорожских школьников пока не превышен, но рост заболеваемости продолжается. Поэтому занятия были прекращены до особого распоряжения.
По данным мэрии, решение о возобновлении учебного процесса будет принято в зависимости от эпидемической ситуации, когда заболеваемость пойдет на спад.
Вместе с тем, детские сады продолжат работать. Департаменту культуры и туризма городского совета поручено ограничить проведение культурно-массовых мероприятий. Департаменту спорта, семьи и молодежи — ограничить проведение учебно-тренировочных занятий в ДЮСШ.
Ранее в школе № 12 Ужгорода было выявлено три случая заболевания менингококковой инфекцией.