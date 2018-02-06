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    Общество

    Запорожье закрывает школы на карантин

    (обновлено: )9910
    По данным мэрии, решение о возобновлении учебного процесса будет принято в зависимости от эпидемической ситуации, когда заболеваемость пойдет на спад.
    Школьники
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. 

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    Украинское фото
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    Школы в Запорожья будут закрыты на карантин со среды, 7 февраля, из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщили в пресс-центре мэрии.

    Отмечается, что количество заболевших ОРВИ и гриппом растет. Эпидпорог среди запорожских школьников пока не превышен, но рост заболеваемости продолжается. Поэтому занятия были прекращены до особого распоряжения.

    По данным мэрии, решение о возобновлении учебного процесса будет принято в зависимости от эпидемической ситуации, когда заболеваемость пойдет на спад.

    Вместе с тем, детские сады продолжат работать. Департаменту культуры и туризма городского совета поручено ограничить проведение культурно-массовых мероприятий. Департаменту спорта, семьи и молодежи — ограничить проведение учебно-тренировочных занятий в ДЮСШ.

    Ранее в школе № 12 Ужгорода было выявлено три случая заболевания менингококковой инфекцией.

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