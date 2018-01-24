Бывший врач-педофил сборной США по гимнастике получил 175 лет тюрьмы

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Американский суд в среду приговорил к тюремному заключению сроком до 175 лет бывшего врача женской сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара за сексуальные домогательства и хранение детской порнографии, сообщила телекомпания CNN.

"Я только что подписала вам смертный приговор", — сообщила Нассару в ходе заседания судья окружного суда в штате Мичиган Розмари Акуилина. Она назвала "своей привилегией" сделать это, поскольку Нассар "больше не сможет выйти из тюрьмы".

54-летний Нассар в декабре 2017 года уже был приговорен судом города Гранд-Рапидс (штат Мичиган) к 60 годам тюремного заключения за хранение детской порнографии. Помимо этого он обвинялся в сексуальных домогательствах в отношении молодых спортсменок, в частности гимнасток Симоны Байлз, Эли Райсман, Маккайлы Марони. В общей сложности были заслушаны показания порядка 160 пострадавших.

Кроме того, по сообщениям американских СМИ, на следующей неделе Нассар может быть приговорен по трем пунктам обвинения еще в одном окружном суде в штате Мичиган.