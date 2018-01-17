Священник РПЦ получил 14 лет тюрьмы в России за педофилию

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Приозерский городской суд Ленобласти в среду приговорил к 14 годам колонии строгого режима отстранённого от служения священника РПЦ Глеба Грозовского по делу о педофилии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как установил суд, Грозовский надругался над тремя девочками в православных лагерях на острове Коневец на Ладожском озере и острове Кос в Греции. Один преступный эпизод произошел в 2009 году, два других — в 2013 году.

Напомним, в России пьяный священник на иномарке сбил велосипедистку.