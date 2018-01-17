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    Священник РПЦ получил 14 лет тюрьмы в России за педофилию

    (обновлено: )18410
    Грозовский надругался над тремя девочками в православных лагерях. Один преступный эпизод произошел в 2009 году, два других - в 2013 году.
    Священник Глеб Грозовский, обвиняемый в педофилии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Приозерский городской суд Ленобласти в среду приговорил к 14 годам колонии строгого режима отстранённого от служения священника РПЦ Глеба Грозовского по делу о педофилии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

    Как установил суд, Грозовский надругался над тремя девочками в православных лагерях на острове Коневец на Ладожском озере и острове Кос в Греции. Один преступный эпизод произошел в 2009 году, два других — в 2013 году.

    Напомним, в России пьяный священник на иномарке сбил велосипедистку.

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