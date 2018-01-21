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    Дети в Бельгии сыграли спектакль об одиозном педофиле Дютру

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    Выступления театра в бельгийском городе Намюр, несмотря на мрачную тематику, прошли при полном зале. Семь подростков-актеров предстали в постановке в образах полицейских, родителей и самих жертв педофила.
    Бельгийский педофил Марк Дютру
    Фото ateist66.livejournal.com

    КИЕВ, 21 янв – РИА Новости Украина. Дети на сцене театра в городе Намюр в Бельгии сыграли спектакль о преступлениях Марка Дютру, самого одиозного педофила Бельгии, сообщила телерадиокомпания RTBF.

    В мае 2004 года Дютру был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в убийстве двух и изнасиловании четырех из шести похищенных им девочек.

    Семь подростков-актеров предстали в постановке в образах полицейских, родителей и самих жертв педофила, которого сыграл их наставник.

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    Несмотря на то, что спектакль посвящен столь мрачной странице в истории бельгийского общества, публика не проявила равнодушие к постановке.

    Два дня выступления, в пятницу и субботу, проходили при полном зале.

    Ранее в Украине заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин выступил за введение открытого реестра педофилов и повышение ответственности за сексуальные преступления против несовершеннолетних.

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