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    Общество

    Солист Львовской оперы Санжаревский развращал несовершеннолетнюю - нардеп

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    Помимо шпионской деятельности, Николаю Санжаревскому придется ответить и за совращение несовершеннолетней девушки Виктории, утверждает нардеп от "Народного фронта" Антон Геращенко.
    Солист Львовского театра оперы и балета им. Соломии Крушельницкой Николай Санжаревский
    Facebook Николая Санжаревского

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Бывший солист Львовского национального академического театра оперы и балета Николай Санжаревский, которого в марте уволили из театра после обвинений в "антиукраинской деятельности", развращал несовершеннолетнюю. Об этом сообщил народный депутат от "Народного фронта", член коллегии МВД Украины Антон Геращенко.

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    "Помимо шпионской деятельности, Николаю Санжаревскому придется ответить и за совращение несовершеннолетней девушки Виктории, которую он не только развращал с 13 лет, но и через которую выведывал сведения о воинской службе ее брата в зоне АТО", – написал Геращенко на своей странице в Facebook.

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    По его словам, группа бывшего солиста Львовского театра в социальной сети "занималась не только антиукраинской пропагандой и распространением фейков", а еще и сбором средств якобы на лечение "детей беженцев".

    "Они занимались также сбором средств на лечение "детей беженцев" через социальные сети в расчете на то, что доверчивые сердобольные украинцы будут жертвовать деньги на их лечение. И они добивались своего. Только вот деньги украинцев аккумулировались и отправлялись на поддержку "ДНР", – утверждает нардеп.

    Facebook Антона Геращенко
    Комментария Антона Геращенко о Николае Санжаревском

    Он напомнил, что осенью прошлого года одесский блогер Елена Добровольская опубликовала информацию о том, что Санжаревский является активным пособником непризнанной ДНР.

    "Тогда в это мало кто хотел поверить. Шок! Как же так?! Это же заслуженный артист, выдающийся танцор, он учит наших детей балету! В СБУ, Президенту и в другие инстанции полетел шквал писем в защиту Н. Санжаревского. Надеюсь, тем, кто писал эти письма поддержки, после ознакомления с сегодняшней публикацией станет стыдно. Они тоже были обмануты Санжаревским", — добавил Геращенко.

    Facebook Антона Геращенко
    Комментария Антона Геращенко о Николае Санжаревском

    Ранее сайт "Миротворец" включил Санжаревского в свою базу за антиукраинскую пропаганду и финансирование самопровозглашенной ДНР. Такие данные появились на сайте 8 января. Позже Служба безопасности Украины начала проверку деятельности солиста театра.

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