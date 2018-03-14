Школьник-убийца. Стали известны шокирующие подробности резни в Павлограде

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Ученик 11-го класса из Павлограда (Днепропетровская область) Валентин Земцов убил мужчину и малолетнего ребенка, а также тяжело ранил беременную женщину, которая находится в реанимации. При никаких конфликтов с убийцей у семьи не было, сообщает ТСН.

Ранее РИА Новости Украина сообщало о жестоком двойном убийстве в Павлограде.

"За две минуты поставил крест на всей моей жизни", — говорит женщина, которая в один миг потеряла 4-летнего сына и 30-летнего мужа. Она даже не смогла побывать на их похоронах – хоронили погибших соседи. Одновременно с этим в суде избирали меру пресечения для 18-летнего школьника, который совершил страшное преступление.

"Я отказываюсь говорить", — заявил он. Адвокат также ничего не комментирует. "Я не могу говорить в интересах клиента", — пояснил он.

"Валентин Земцов на своей странице в соцсети оставил надпись: "Пусть простит меня тьма". В 23:30 он взял нож и пошел в дом напротив. Там уже отдыхали, поэтому соседей подросток застал врасплох. Он ударил хозяина ножом, на крики проснулась беременная жена и пыталась закрыться в комнате. Но нападающий снаружи разбил окно и набросился на нее и 4-летнего сына", — говорится в сюжете.

"Две секунды! Он разбивает стекло, прыгает в окно, бьет меня ножом вот сюда. Я падаю. Потом начал меня бить. Я его просила: не бей в живот, не трогай ребенка, пожалуйста. Я упала. Глаза открываю – брызги летят из комнаты, он ребенка бьет. Ребенок уже молчит", — рассказала страшные подробности Виктория Кригина.

Она чудом смогла вырваться и среди ночи кинулась к соседям за спасением. "Прибежала в одних плавках, тут забор в крови был. Вот она качала, била – столько крови у человека нет, сколько здесь было. От шеи и вниз кровь. И беременная", — до сих пор шокирован сосед Михаил Плиска.

С огромной кровопотерей и резаными ранами беременную женщину доставили в реанимацию. "Самое главное – жизнь сохранена, которая в утробе матери. Вероятно, задеты нервы. Серьезная травма глаза. Наложено около 12 швов за ухом. Есть перелом челюстной кости", — перечислил травмы заместитель главного врача областной больницы имени Мечникова Валерий Спорыш.

Соседи вызвали полицию и скорую, но спасти ни отца, ни ребенка уже не смогли. "Привезли в состоянии клинической смерти. Колото-резаные ранения, не совместимые с жизнью", — пояснил руководитель городской больницы №4 в Павлограде Игорь Седой.

"В то же время нападавший сам обратился в больницу, потому что порезался во время преступления. В медучреждении его и задержали правоохранители. Об убийце известно, что он жил с родителями в двухэтажном доме, его отец предприниматель, а мачеха бывшая судья павлоградского суда. Они с прессой не общаются", — отмечает автор сюжета.

В школе говорят, что Валентин Земцов был обычным учеником, мечтал стать водителем, никаких опасных проявлений за ним не замечали. "Обычный ученик, без нарушений особых правил поведения. Один Бог знает, что-то замкнуло, видимо, у него. Я не могу объяснить. Мы все в шоке!" — утверждает директор школы Тамара Галич.

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Вместе с тем местные жители говорят, что агрессию подростка замечали и раньше – в частности, он напал на рома и отрезал тому часть уха. Чтобы уладить ситуацию, пострадавшему заплатили 25 тысяч. На улице подростка боялись, потому что он с детства отличался неадекватным поведением.

xn--80aafeg3bveo.dp.ua На месте резни в Павлограде

"После того, как он выпустил на моих внуков собаку здоровенную, я перестала к ним ходить. Собака едва не разорвала соседского ребенка. "Фас" на собаку – и она полетела на детей. Он рос такой. Он в таком жил", — утверждает бывшая репетитор парня Любовь Новикова.

Жители близлежащих домов собрались в суде, чтобы просить, чтобы школьника не отпустили на волю. Суд прислушался и распорядился взять подозреваемого под стражу на время следствия. В мотивах преступления теперь предстоит разобраться правоохранителям. Сейчас причина агрессии юноши не понятна никому.

xn--80aafeg3bveo.dp.ua На месте резни в Павлограде

"Молча! Я вот только эти бешеные глаза запомнила, он бил ножом. Он к нам никогда не ходил, мы не общались", — говорит пострадавшая женщина.

Школьник за свой поступок может остаток жизни провести за решеткой.

Напомним, ранее сообщалось о жестоком убийстве бездомного в Днепре.