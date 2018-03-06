Убийство возле АП. В центре Киева зарезали мужчину и скрылись

Во вторник в центре Киева по неизвестным причинам убили мужчину. Весь двор в крови. Произошло убийство около 10:00 на улице Лютеранской, 30. Недалеко отсюда находится Администрация президента.

По словам полицейских, мужчина получил ножевое ранение. Его госпитализировала скорая помощь, однако он скончался по дороге в больницу. Причина конфликта и кто нападал — неизвестно. В пресс-службе полиции сообщили, что убитый — 37-летний местный житель. Сейчас устанавливаются обстоятельства преступления и мужчин.

Читайте также: СМИ стало известно имя убитого в центре Киева

Во дворе дома огромная лужа крови и вход туда перекрыт. На месте работают эксперты. У полицейских якобы есть информация, что один из нападавших скрылся в подъезде.

На место прибежала дочь убитого. Спустя 30 минут ей сообщили, что ее отец умер. Данное известие повергло девушку в шок, ей вызвали скорую.