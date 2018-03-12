наверх
12.03.201819:17
Курсы валют НБУ
  • USD26.09- 0.26
  • EUR32.40- 0.30
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Шокирующее убийство сотрудницы СИЗО в Одессе: выяснилась жуткая причина поступка

    (обновлено: )141314
    Василий Чемериз заявил, что его заставили пойти на это преступление: якобы какой-то сотрудник вместе с еще одним осужденным угрожал ему и семье.
    Подозреваемый в убийстве сотрудницы СИЗО в Одессе
    dumskaya.net

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. В понедельник в Малиновском суде Одессы решали вопрос о продлении меры пресечения для подозреваемого в жутком убийстве сотрудницы Одесского СИЗО Алены Порошенко, пишет "Думская".

    В ходе заседания обвиняемый Василий Чемериз заявил, что его заставили пойти на это преступление: якобы какой-то сотрудник вместе с еще одним осужденным угрожал ему и семье, вынуждая совершить убийство. Указания ему давали по телефону.

    dumskaya.net
    Подозреваемый в убийстве сотрудницы СИЗО в Одессе

    Якобы заказчики преступления преследовали цель сместить действующего начальника СИЗО. Именно поэтому Чемеризу разрешили жить вне камеры. Имени и должности работника изолятора подозреваемый пока не называет.

    Суд решил продлить ему содержание под стражей под стражей еще на 60 дней — до 12 мая. Рассмотрение дела по существу начнется 25 апреля.

    Смотрите также: Первые кадры с места зверского убийства сотрудницы Одесского СИЗО (18+)

    В августе 2017 года на территории Одесского СИЗО сотрудники учреждения обнаружили тело женщины. В ходе следственных действий правоохранители разоблачили 39-летнего заключенного. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленное лишение жизни и разбойное нападение. Рецидивист жестоко убил и расчленил тело сотрудницы изолятора.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Киеве избирают меру пресечения Рубану
    Дело Рубана: переговорщик или террорист?
    Миссия ОБСЕ. Архивное фото
    Украина vs Венгрия: вмешательство НАТО и ОБСЕ
    Церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Газораспределительная станция. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом