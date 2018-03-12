Шокирующее убийство сотрудницы СИЗО в Одессе: выяснилась жуткая причина поступка

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. В понедельник в Малиновском суде Одессы решали вопрос о продлении меры пресечения для подозреваемого в жутком убийстве сотрудницы Одесского СИЗО Алены Порошенко, пишет "Думская".

В ходе заседания обвиняемый Василий Чемериз заявил, что его заставили пойти на это преступление: якобы какой-то сотрудник вместе с еще одним осужденным угрожал ему и семье, вынуждая совершить убийство. Указания ему давали по телефону.

dumskaya.net Подозреваемый в убийстве сотрудницы СИЗО в Одессе

Якобы заказчики преступления преследовали цель сместить действующего начальника СИЗО. Именно поэтому Чемеризу разрешили жить вне камеры. Имени и должности работника изолятора подозреваемый пока не называет.

Суд решил продлить ему содержание под стражей под стражей еще на 60 дней — до 12 мая. Рассмотрение дела по существу начнется 25 апреля.

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В августе 2017 года на территории Одесского СИЗО сотрудники учреждения обнаружили тело женщины. В ходе следственных действий правоохранители разоблачили 39-летнего заключенного. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленное лишение жизни и разбойное нападение. Рецидивист жестоко убил и расчленил тело сотрудницы изолятора.