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    Убийство женщины в Одессе: в катакомбах нашли голову

    (обновлено: )42602
    В полиции сообщили, что женщину на Молдаванке в Одессе сначала застрелили, а затем обезглавили. Найдено орудие убийства - пистолет.
    В Одессе нашли обезглавленное тело девушки
    Думская.net

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники полиции обнаружили голову молодой женщины, убитой в феврале на Молдаванке в Одессе.

    Как сообщил УНИАН представитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в среду голову убитой 27 февраля Анны Ергиевой было обнаружено в катакомбах в пригороде Одессы. По данным представителя управления, женщину сначала застреллили, а затем обезглавили. Также было обнаружено орудие убийства — пистолет.

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    О страшном событии стало известно 28 февраля. В центральной части Одессы на улице Средней в собственной квартире была убита и обезглавлена 29-летняя предпринимательница, которая держала несколько точек на Привозе. Тело в квартире обнаружили родители убитой. После того, как дочь сутки не выходила на связь они поехали к ней.

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