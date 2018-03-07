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    Общество

    Убийство Ноздровской: найдены неоднозначные записки Россошанского

    (обновлено: )48203
    В найденных следствием записках подозреваемый Россошанский признается в убийстве правозащитницы, а в другой отрицает причастность к преступлению.
    Обвиняемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрий Россошанский
    УНИАН

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Правоохранители нашли две записки подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрия Россошанского.

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    В одной из записок Россошанский признается в убийстве правозащитницы, а в другой отрицает причастность к преступлению.

    Об этом говорится в решении Шевченковского районного суда от 2 февраля.

    "В одной записке он признается в совершении умышленного убийстве… а в другой – отрицает свою причастность", – говорится в материалах Шевченковского райсуда, сообщает "Украинская правда".

    Отмечается, что записки были найдены во время осмотров места происшествия 10 и 17 января. Россошанский во время допроса сказал, что написал их "лично без постороннего давления" и адресовал жене и дочери.

    Кроме того, подозреваемый рассказал, что записку с отрицанием он написал "с целью избежания ответственности и в связи с тем, что судебная и правоохранительная система Украины несовершенна и заангажирована".

    По утверждению полиции, в записках "изложены обстоятельства совершения им (Россошанским – Ред) преступления".

    В рещении также указывается, что следствие обратилось в суд с просьбой предоставить образцы почерка Россошанского, чтобы подтвердить авторство записок и определенить состояния лица во время их написания.

    Суд удовлетворил ходатайство Нацполиции, предоставив доступ к письменному заявлению Россошанского на передачу продуктов питания и других вещей в СИЗО.

    Тело Ноздровской нашли в реке в Киевской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской. 

    По делу был задержан Юрий Россошанский — отец водителя, который насмерть сбил сестру Ноздровской при ДТП. По данным МВД, он признался, что убил женщину во время ссоры на остановке общественного транспорта в селе Демидов под Киевом.

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