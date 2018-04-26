"Разгонял котов". Под Одессой мужчина обстрелял дом соседа

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Житель Рени Одесской области несколько раз попал в окно жилого дома, пугая соседских котов, сообщила в четверг пресс-служба областной полиции.

"Одно из окон жилого дома, которое выходит на город, изрешетили 7 небольшими пулями. Кроме того, под окном были найдены металлические фрагменты, похожие на гильзы от них", — сказано в сообщении.

Полицейские "вышли" на 56-летнего местного пенсионера. У него изъяли два охотничьих ружья и 15 патронов к ним, одну пневматическую винтовку и 17 металлических шаров, шесть самодельных ножей, а также двухкилограммовую металлическую емкость с дробью. Весь арсенал отправили на судебно-баллистическую экспертизу.

"Разрешительных документов на оружие мужчина так и не предоставил. В свое оправдание нарушитель объяснил, что в полной темноте разгонял со двора чужих котов, поэтому не видел, куда целит", — уточнили в полиции.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее Нацполиция выложила кадры задержания группировки, продававшей оружие в Киеве.