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    "Разгонял котов". Под Одессой мужчина обстрелял дом соседа

    (обновлено: )9101
    По данным полиции, у мужчины, который обстрелял дом соседа в Рени Одесской области, изъяли целый арсенал оружия. Установлено, что одно из окон изрешетили семью небольшими пулями.
    Дом, обстрелянный в Рени Одесской области
    od.npu.gov.ua

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Житель Рени Одесской области несколько раз попал в окно жилого дома, пугая соседских котов, сообщила в четверг пресс-служба областной полиции.

    "Одно из окон жилого дома, которое выходит на город, изрешетили 7 небольшими пулями. Кроме того, под окном были найдены металлические фрагменты, похожие на гильзы от них", — сказано в сообщении.

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    Полицейские "вышли" на 56-летнего местного пенсионера. У него изъяли два охотничьих ружья и 15 патронов к ним, одну пневматическую винтовку и 17 металлических шаров, шесть самодельных ножей, а также двухкилограммовую металлическую емкость с дробью. Весь арсенал отправили на судебно-баллистическую экспертизу.

    "Разрешительных документов на оружие мужчина так и не предоставил. В свое оправдание нарушитель объяснил, что в полной темноте разгонял со двора чужих котов, поэтому не видел, куда целит", — уточнили в полиции.

    Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. 

    Ранее Нацполиция выложила кадры задержания группировки, продававшей оружие в Киеве.

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