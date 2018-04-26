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    В Одесской области взорвали Mercedes

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (389)

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    По информации полиции, неустановленное лицо подорвало автомобиль Mercedes-Benz, владельцем которого является 36-летний житель города, с помощью гранаты.
    Неизвестный бросил гранату в машину в Одесской области
    Нацполиция Одесской области

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Неизвестный бросил гранату в автомобиль Mercedes-Benz в городе Черноморске Одесской области, пострадавших нет, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

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    По данным полиции, взрыв произошел в ночь на четверг возле одного из домов в Черноморске.

    "Неустановленное лицо подорвало автомобиль Mercedes-Benz, владельцем которого является 36-летний житель города, с помощью гранаты… Пострадавших в результате взрыва нет", — говорится в сообщении.

    Полиция завела уголовное дело по статье "хулиганство", которая предусматривает до семи лет лишения свободы, правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва.

    Ранее сообщалось, что пакет с гранатами обнаружили на территории железнодорожного вокзала в городе Бахмут Донецкой области.

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