В Одесской области взорвали Mercedes

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Неизвестный бросил гранату в автомобиль Mercedes-Benz в городе Черноморске Одесской области, пострадавших нет, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

По данным полиции, взрыв произошел в ночь на четверг возле одного из домов в Черноморске.

"Неустановленное лицо подорвало автомобиль Mercedes-Benz, владельцем которого является 36-летний житель города, с помощью гранаты… Пострадавших в результате взрыва нет", — говорится в сообщении.

Полиция завела уголовное дело по статье "хулиганство", которая предусматривает до семи лет лишения свободы, правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва.

Ранее сообщалось, что пакет с гранатами обнаружили на территории железнодорожного вокзала в городе Бахмут Донецкой области.