В Одесской области жестоко убили 94-летнего ветерана ВОВ

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. В селе Вольное Белгород-Днестровского района Одесской области накануне Дня Победы злоумышленник жестоко убил последнего в селе 94-летнего ветерана Второй мировой войны.

Об этом сообщил адвокат Станислав Клименко на своей странице в Facebook.

По его словам, преступление было совершено у ветерана дома ночью. Грабиль забил руками и ногами пенсионера, вышедешго на шум.

"В канун Дня Победы. Ночная домашняя кража. Нападающий не ожидал отпора. Забил руками и ногами. Полиция раскрыла и задержала. Как известно, убийца задержан, ведется следствие", — написал Клименко.

Станислав Клименко, facebook Пост Станислава Клименко

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