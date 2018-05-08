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    В Одесской области жестоко убили 94-летнего ветерана ВОВ

    (обновлено: )556012
    Адвокат Станислав Клименко на своей странице в Facebook рассказал, что жестокое и циничное убийство ветерана было совершено в канун Дня Победы.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. В селе Вольное Белгород-Днестровского района Одесской области накануне Дня Победы злоумышленник жестоко убил последнего в селе 94-летнего ветерана Второй мировой войны.

    Об этом сообщил адвокат Станислав Клименко на своей странице в Facebook.

    По его словам, преступление было совершено у ветерана дома ночью. Грабиль забил руками и ногами пенсионера, вышедешго на шум.

    "В канун Дня Победы.  Ночная домашняя кража.  Нападающий не ожидал отпора. Забил руками и ногами. Полиция раскрыла и задержала. Как известно, убийца задержан, ведется следствие", — написал Клименко.

    Станислав Клименко, facebook
    Пост Станислава Клименко

    Ранее сообщалось, что 19-летняя жительница Тернопольской области совершила жестокое убийство из ревности, она заколола соперницу вилами.

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