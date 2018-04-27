наверх
27.04.201814:46
Курсы валют НБУ
  • USD26.23- 0.04
  • EUR31.92- 0.09
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Под Одессой мальчик выпал с балкона на пятом этаже и выжил

    (обновлено: )45
    По данным полиции, семилетний мальчик проживает вместе с матерью в Белгород-Днестровском, ранее семья не состояла на учете в социальных службах. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Семилетний мальчик выпал с балкона на пятом этаже в Белгород-Днестровском, травмированный ребенок доставлен в больницу, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области.

    Воспитательница сгоревшего одесского лагеря Виктория Наталья Цокур признана виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей
    Фото dumskaya.net
    Ужасы лагеря "Виктория": условный срок за троих погибших детей

    Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам статьи 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

    "Установлено, что ребенок проживает вместе с матерью, — сообщил начальник горотдела полиции Евгений Орлов. — Семья благополучная и ранее не состояла на учете в социальных службах".

    В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Продолжается следствие.

    Накануне мужчина упал с четвертого этажа жилого дома на летнюю площадку ресторана в Одессе, он остался жив.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин. Видео
    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи
    Витренко облили краской. Видео
    Погромы и нападения радикалов в Украине
    Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Александр Онищенко. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата