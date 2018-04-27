Под Одессой мальчик выпал с балкона на пятом этаже и выжил

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Семилетний мальчик выпал с балкона на пятом этаже в Белгород-Днестровском, травмированный ребенок доставлен в больницу, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам статьи 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

"Установлено, что ребенок проживает вместе с матерью, — сообщил начальник горотдела полиции Евгений Орлов. — Семья благополучная и ранее не состояла на учете в социальных службах".

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Продолжается следствие.

Накануне мужчина упал с четвертого этажа жилого дома на летнюю площадку ресторана в Одессе, он остался жив.