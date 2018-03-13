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    В Одессе мужчина стрелял по прохожим из окна многоэтажки

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    В патрульной полиции Одессы сообщили, что "стрелка" удалось уговорить выйти из дома, где его и задержали правоохранители.
    На месте стрельбы в Одессе
    Патрульна поліція Одеської області

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. В Одессе правоохранители задержали мужчину, который стрелял из ружья из окна квартиры одной из многоэтажек.

    "По словам заявительницы, нарушитель произвел три выстрела в сторону дерева. К счастью никто не пострадал. В указанной квартире патрульным дверь никто не открывал, но было слышно, что там кто-то есть. Благодаря слаженным действиям всех правоохранительных органов, "стрелка" удалось уговорить выйти из дома, где его и задержали патрульные", — сообщает патрульная полиция города.

    Предмет, похожий на ружье, изъяли эксперты. На месте выстрелов нашли гильзы от патронов.

    На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств дела.

    Патрульна поліція Одеської області
    На месте стрельбы в Одессе

    Ранее сообщалось, что в Подольском районе Киева мужчина после конфликта с кассиром устроил стрельбу в супермаркете.

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