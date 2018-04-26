В Одессе мужчина выпал из окна многоэтажки на площадку ресторана

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Мужчина упал с четвертого этажа жилого дома на летнюю площадку ресторана в Одессе, он остался жив, сообщает местное издание Думская.

Инцидент произошел около 14.00 в четверг на Дерибасовской.

По словам очевидцев, мужчина выжил.

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На месте ЧП работает следственная группа полиции.

Думская.net На месте падения мужчины из окна дома на Дерибасовской в Одессе

Накануне в одном из кафе Одессы избили и. о. начальника управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского городского совета Сергея Машьянова.