наверх
26.04.201816:32
Курсы валют НБУ
  • USD26.27+ 0.09
  • EUR32.01+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Одессе мужчина выпал из окна многоэтажки на площадку ресторана

    (обновлено: )183
    Мужчина упал на площадку ресторана, расположенного на Дерибасовской в Одессе. По данным местного издания, он выпал из окна на четвертом этаже и остался жив.
    На месте падения мужчины из окна дома на Дерибасовской в Одессе
    Думская.net

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Мужчина упал с четвертого этажа жилого дома на летнюю площадку ресторана в Одессе, он остался жив, сообщает местное издание Думская.

    Инцидент произошел около 14.00 в четверг на Дерибасовской.

    По словам очевидцев, мужчина выжил.

    Читайте также: Украина криминальная: взрывы и загадочные самоубийства СБУшников

    На месте ЧП работает следственная группа полиции. 

    Думская.net
    На месте падения мужчины из окна дома на Дерибасовской в Одессе

    Накануне в одном из кафе Одессы избили и. о. начальника управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского городского совета Сергея Машьянова.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Возложение цветов к Мемориальному кургану "Героям Чернобыля" в Киеве
    32-я годовщина аварии на ЧАЭС
    Украинская православная церковь США
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Ситуация в Ереване
    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку
    Александр Онищенко. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата