В Одессе мужчина выпал из окна многоэтажки на площадку ресторана

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Мужчина упал с четвертого этажа жилого дома на летнюю площадку ресторана в Одессе, он остался жив, сообщает местное издание Думская.
Инцидент произошел около 14.00 в четверг на Дерибасовской.
По словам очевидцев, мужчина выжил.
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На месте ЧП работает следственная группа полиции.
На месте падения мужчины из окна дома на Дерибасовской в Одессе
Накануне в одном из кафе Одессы избили и. о. начальника управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского городского совета Сергея Машьянова.