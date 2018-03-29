В Донбассе логопед выпрыгнула из окна при пожаре в детсаду

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Пожар произошел в детском саду в городе Часов Яр Донецкой области, были эвакуированы около 100 детей, сообщила в четверг Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

ЧП произошло 28 марта, во время пожара пострадала одна женщина.

"На месте происшествия спасатели выяснили, что пожар произошел в одной из комнат на втором этаже. До прибытия пожарно-спасательных подразделений были эвакуированы 93 ребенка и 32 работника заведения. Логопед-дефектолог… в попытке как можно быстрее покинуть место пожара выпрыгнула из окна второго этажа. В результате женщина получила перелом костей таза и была госпитализирована", — говорится в сообщении на сайте ГСЧС.

Пожар был ликвидирован, его причины и нанесенный ущерб выясняются.

В прошлом году в Киеве загорелся недостроенный детский сад на улице Клавдиевской. Во время пожара прогремел взрыв.