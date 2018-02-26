В Харькове возобновили теплоснабжение всех детсадов и школ

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КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Коммунальные службы Харькова по состоянию на утро 26 февраля возобновили теплоснабжение всех учебных и медицинских учреждений, а подключение к теплосетям жилых домов ожидается в течение дня. Об этом в эфире "Радио Свобода" сообщил первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов.

"На эту минуту все объекты социальной сферы с теплом — это детские сады, школы, больница. Сейчас идет запуск жилищной сферы. Ремонтные работы на магистральной линии заканчиваются, но мы ее использовать как резервную, а по основной магистрали, которая в свое время была резервной, сейчас уже полностью подается теплоноситель", — указал чиновник.

Терехов добавил, что дома будут подключаться к теплоснабжению после выполнения необходимых регламентных работ, это произойдет в течение дня.

В субботу около 15.00 в Немышлянском районе Харькова произошел прорыв трубы магистральной теплосети. Без тепла остались 605 многоэтажных жилых домов, 26 школ, 21 детский сад и 14 лечебных заведений. После ремонта теплоснабжение удалось восстановить в ряде зданий. Премьер-министр Владимир Гройсман в воскресенье сообщил, что направил в Харьков спасателей ГСЧС для ликвидации аварии. Для обогрева были задействованы воздушные тепловые пушки.