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    Общество

    В детсадах дорожает питание. В Раде назвали причину

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    Тотальная нищета, рост цен и тарифов (846)

    (обновлено: )10840
    Ситуация с питанием в детсадах усугубляется очередным витком девальвации гривны, сообщил нардеп Сергей Тригубенко. В ряде областей питание в детских садах для детей уже подорожало в среднем на 4-6 грн до 22-32 грн в день.
    Детский сад в Киеве. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Питание в детских садах подорожало с 1 января в ряде областей Украины из-за роста цен на продукты, сообщил в комментарии УНН народный депутат Сергей Тригубенко ("Блок Петра Порошенко").

    По его словам, подорожание цен на продукты питания спровоцировано решением правительства отменить государственное регулирование цен на социальные продукты — они выросли на 20-40%.

    Разумков о подорожании бензина на фоне падения гривны. Видео
    РИА Новости Украина/Youtube
    Эксперт о подорожании бензина на фоне падения гривны

    "Это было прогнозируемо. Многие эксперты предупреждали, что рост цен на социальные продукты, после того, как правительство отпустило их в свободное плавание, побьет все рекорды. Сегодня ситуация усугубляется еще и очередным витком девальвации гривны. Поэтому в ряде областей питание в детских садах для детей уже подорожало в среднем на 4-6 грн до 22-32 грн в день", — пояснил он.

    Тригубенко напомнил, что в настоящее время питание дошкольников родители оплачивают напополам с государством, и если не пересматривать цены, дети будут просто недоедать.

    "Мне, если честно, и так сложно себе представить сбалансированное витаминами, белками, жирами и углеводами питание ребенка за 20 грн в день, а за 15 грн — и говорить не о чем. Сегодня стоимость обедов в дошкольных учебных заведениях уже выросла в Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Черниговской областях, в некоторых городах Киевской области тоже. В самой столице, по моей информации, подорожания еще не было, ровно как в Одесской и Харьковской областях. Но это все же временная ситуация”, — сообщил нардеп.

    Накануне сообщалось, что украинские АЗС массово повысили цены на бензин и дизельное топливо.

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