В детсадах дорожает питание. В Раде назвали причину

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Питание в детских садах подорожало с 1 января в ряде областей Украины из-за роста цен на продукты, сообщил в комментарии УНН народный депутат Сергей Тригубенко ("Блок Петра Порошенко").

По его словам, подорожание цен на продукты питания спровоцировано решением правительства отменить государственное регулирование цен на социальные продукты — они выросли на 20-40%.

"Это было прогнозируемо. Многие эксперты предупреждали, что рост цен на социальные продукты, после того, как правительство отпустило их в свободное плавание, побьет все рекорды. Сегодня ситуация усугубляется еще и очередным витком девальвации гривны. Поэтому в ряде областей питание в детских садах для детей уже подорожало в среднем на 4-6 грн до 22-32 грн в день", — пояснил он.

Тригубенко напомнил, что в настоящее время питание дошкольников родители оплачивают напополам с государством, и если не пересматривать цены, дети будут просто недоедать.

"Мне, если честно, и так сложно себе представить сбалансированное витаминами, белками, жирами и углеводами питание ребенка за 20 грн в день, а за 15 грн — и говорить не о чем. Сегодня стоимость обедов в дошкольных учебных заведениях уже выросла в Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Черниговской областях, в некоторых городах Киевской области тоже. В самой столице, по моей информации, подорожания еще не было, ровно как в Одесской и Харьковской областях. Но это все же временная ситуация”, — сообщил нардеп.

Накануне сообщалось, что украинские АЗС массово повысили цены на бензин и дизельное топливо.