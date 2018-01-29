В Харькове разгорелся скандал вокруг детсада из-за "российского Крыма"

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Харьковское креативное пространство Dada Space изучало с детьми карту Украины без Крыма, так как "она отображает ситуацию в режиме реального времени", сообщила волонтер Виктория Борзова.

"В мини-саду Dada Space изучали тему "Украина". И все было бы хорошо, но Украина на карте почему-то без Крыма. Комментарии неудобные под постом, конечно, быстренько удалили, и возможность комментировать ограничили", — написала она на своей странице в Facebook.

Борзова также выложила скриншоты переписки, где модератор официального аккаунта детсада утверждает, что "в режиме реального времени Крым является территорией Российской Федерации, к сожалению", и другая карта будет продемонстрирована детям в случае "изменения ситуации".

Viktoria Borzova/Facebook Переписка под сообщением о Крыме как территории России

Позже на странице детского сада в Facebook появилось уточнение, согласно которому фотография с картой была удалена, а комментарии стерты из-за "дебатов, неактуальных для Пространства". Аналогичную позицию озвучила NewsRoom и руководитель Dada Space Дарья Думяк.

"Мне известно об этой ситуации, но никакого скандала не было. Мы стерли публикацию и вежливо попросили всех не устраивать политические дебаты в аккаунте детского пространства", — прокомментировала владелица заведения.

Ранее Управление Службы безопасности в Черновицкой области начало уголовное производство в отношении организаторов торжественного мероприятия, которые вывесили карту Украины без Крыма.