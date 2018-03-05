В России восемь воспитанников детсада получили ожоги глаз

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Восемь детей получили микроожоги глаз от неисправной бактерицидной лампы в детском саду Магадана (Россия), сообщается на официальном сайте областной прокуратуры.

"Воспитатель случайно включила в групповом помещении, в котором находились малолетние воспитанники, свет вместе с бактерицидной лампой. Данная лампа являлась непригодной для использования, которую вовремя не демонтировали. В результате восемь воспитанников данного учреждения получили микроожоги глаз", — говорится в сообщении.

Добавляется, что заведующему детского сада внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства об охране здоровья и образования.

Бактерицидные лампы демонтированы.

Ранее сообщалось, что в детсаду Новой Москвы трехлетнюю девочку забыли в сугробе снега, где она замерзла насмерть.