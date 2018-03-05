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    В России восемь воспитанников детсада получили ожоги глаз

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    Инцидент в детсаду произошел в Магадане. По данным прокуратуры, воспитатель случайно включила в групповом помещении, в котором находились малолетние воспитанники, свет вместе с бактерицидной лампой.
    Автомобили российской скорой помощи
    RIA News Юрий Лашов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Восемь детей получили микроожоги глаз от неисправной бактерицидной лампы в детском саду Магадана (Россия), сообщается на официальном сайте областной прокуратуры.

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    "Воспитатель случайно включила в групповом помещении, в котором находились малолетние воспитанники, свет вместе с бактерицидной лампой. Данная лампа являлась непригодной для использования, которую вовремя не демонтировали. В результате восемь воспитанников данного учреждения получили микроожоги глаз", — говорится в сообщении.

    Добавляется, что заведующему детского сада внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства об охране здоровья и образования.

    Бактерицидные лампы демонтированы.

    Ранее сообщалось, что в детсаду Новой Москвы трехлетнюю девочку забыли в сугробе снега, где она замерзла насмерть. 

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