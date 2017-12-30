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    В детсаду Черниговской области массово отравились дети

    (обновлено: )9
    В период с 22 по 28 декабря в инфекционное отделение Нежинской городской больницы с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит" госпитализированы пять детей.
    Врач. Архивное фото
    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина.

    Суши и роллы. Архивное фото
    Фото из открытых источников
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    В Нежине Черниговской области воспитанники детского сада отравились неизвестным продуктом, сообщает региональная прокуратура.

    "Установлено, что в период с 22 по 28 декабря в инфекционное отделение Нежинской городской больницы имени Николая Галицкого с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит" госпитализированы пять детей, воспитанников детского сада №12 города Нежин2, – говорится в сообщении.

    Проводятся необходимые следственные действия с целью установления обстоятельств заболевания детей.

    Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего выполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей (ч.1 ст. 137 УК Украины).

    Напомним, 28 декабря более 100 человек отравились выхлопными газами от генератора на школьной дискотеке в Чуйской области на севере Киргизии.

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