В детсаду Черниговской области массово отравились дети

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина.

В Нежине Черниговской области воспитанники детского сада отравились неизвестным продуктом, сообщает региональная прокуратура.

"Установлено, что в период с 22 по 28 декабря в инфекционное отделение Нежинской городской больницы имени Николая Галицкого с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит" госпитализированы пять детей, воспитанников детского сада №12 города Нежин2, – говорится в сообщении.

Проводятся необходимые следственные действия с целью установления обстоятельств заболевания детей.

Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего выполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей (ч.1 ст. 137 УК Украины).

Напомним, 28 декабря более 100 человек отравились выхлопными газами от генератора на школьной дискотеке в Чуйской области на севере Киргизии.