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    Под Харьковом школьник нашел гранату возле детсада

    (обновлено: )7810
    По данным облуправления ГСЧС, о находке сообщила мама восьмилетнего мальчика, который, направляясь домой из школы, наткнулся на гранату. Боеприпас обезврежен за пределами города Дергачи.
    Граната, которую нашел школьник возле детсада
    kharkiv.dsns.gov.ua

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Школьник нашел в пятницу, 9 февраля, гранату возле детского сада в городе Дергачи Харьковской области, сообщили в облуправлении Госслужбы по ЧС.

    Согласно сообщению, около 09:45 полицейские сообщили о находке спасателям.

    По словам правоохранителей, о находке сообщила мама восьмилетнего мальчика, который, направляясь домой из школы, наткнулся на нее. Он рассказал, что под тротуарной бетонной плитой в канаве лежит ржавый металлический предмет, напоминающий взрывное устройство, которое он видел на рисунке.

    kharkiv.dsns.gov.ua
    Детсад в Харьковской области, возле которого нашли гранату

    Специалисты идентифицировали найденный предмет как ручную гранату Ф-1 времен Второй мировой войны. На место происшествия выехала пиротехническая группа, которая изъяла боеприпас и обезвредила его за пределами города.

    Ранее тайник с боеприпасами был обнаружен в поселке Новолуганское Бахмутского района Донецкой области.

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