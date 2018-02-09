Под Харьковом школьник нашел гранату возле детсада

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Школьник нашел в пятницу, 9 февраля, гранату возле детского сада в городе Дергачи Харьковской области, сообщили в облуправлении Госслужбы по ЧС.

Согласно сообщению, около 09:45 полицейские сообщили о находке спасателям.

По словам правоохранителей, о находке сообщила мама восьмилетнего мальчика, который, направляясь домой из школы, наткнулся на нее. Он рассказал, что под тротуарной бетонной плитой в канаве лежит ржавый металлический предмет, напоминающий взрывное устройство, которое он видел на рисунке.

kharkiv.dsns.gov.ua Детсад в Харьковской области, возле которого нашли гранату

Специалисты идентифицировали найденный предмет как ручную гранату Ф-1 времен Второй мировой войны. На место происшествия выехала пиротехническая группа, которая изъяла боеприпас и обезвредила его за пределами города.

Ранее тайник с боеприпасами был обнаружен в поселке Новолуганское Бахмутского района Донецкой области.