В зоне АТО обнаружен тайник с патронами и гранатами

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Тайник с боеприпасами обнаружен в поселке Новолуганское Бахмутского района Донецкой области, сообщает в среду пресс-служба главного управления Государственной фискальной службы в Донецкой области.

Его нашли сотрудники ГФС совместно с бойцами полка полиции "Днепр-1".

"Около 4 часов утра, во время осуществления фискальным нарядом и бойцами "Днепр-1" совместного патрулирования территории вблизи линии соприкосновения на окраине указанного населенного пункта, в помещении заброшенного спортивного комплекса был замечен свет карманного фонаря. Подойдя к зданию, правоохранители заметили неизвестную личность, которая, увидев их приближение, бросилась бежать в направлении линии соприкосновения, бросив при этом мешок, в котором были патроны", — отмечается в сообщении.

dn.sfs.gov.ua Тайник с оружием в зоне АТО

Позже в подвальном помещении здания были обнаружены четыре мешка с патронами, гранатами и запалами к ним. Рядом с тайником была растяжка.

В целом изъято 4 250 патронов калибром 5,45 мм, 50 унифицированных запалов ручной гранаты модернизированных (УЗРГМ), 57 ручных гранат Ф-1 и 4 ручные гранаты РГД-5.

Ранее Служба безопасности Украины заявила об обнаружении тайника с боеприпасами в районе проведения военной операции в Донбассе. По данным ведомства, тайник был оборудован в лесополосе на окраине села Уютное Донецкой области.