Киевлянину подложили гранату на капот автомобиля

Фото facebook.com/dtp.kiev.ua/

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Житель Киева обнаружил гранату, которую неизвестные подложили ему на капот припаркованного автомобиля.

О происшествии в Печерском районе он сообщил в полицию и спасателям.

Сообщество dtp.kiev.ua со ссылкой на свидетеля ЧП сообщает, что на капоте лежала боевая граната Ф-1.

"Вечер перестаёт быть томным! Киев, Печерский район, граната на капоте у клиента… (по словам правоохранителей предположительно Ф-1). Позвонил клиент, который за последние месяцы натерпелся и так полно неприятностей и проблем", — написал мужчина, опубликовавший фото с места событий.

Ранее сообщалось, что в Мелитопольском районе Запорожской области произошел взрыв в легковом автомобиле, тяжело пострадала женщина. Оказалось, что бывший муж подорвал ее гранатой, брошенной в салон машины.