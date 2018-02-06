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    Общество

    На остановке возле Днепра задержали мужчину с гранатами

    (обновлено: )10203
    По данным главка полиции Днепропетровской области, правоохранители задержали мужчину с гранатами РГД-5 и РГН на автобусной остановке в центре Николаевки.
    Гранаты, изъятые в Днепропетровской области у мужчины
    dp.npu.gov.ua

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Полицейские задержали мужчину с двумя гранатами на автобусной остановке в поселке Николаевка Днепропетровской области, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Нацполиции.

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    "В центре поселка Николаевка Новомосковского района на автобусной остановке сотрудники криминальной полиции Новомосковского отдела задержали мужчину с гранатами РГД-5 и РГН", — говорится в сообщении.

    По данным полиции, гранаты изъяли и направили на экспертизу. Полиция завела дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", санкция котрой предусматривает до семи лет лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что нелегальный оборот оружия в Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе

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