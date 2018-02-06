На остановке возле Днепра задержали мужчину с гранатами

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Полицейские задержали мужчину с двумя гранатами на автобусной остановке в поселке Николаевка Днепропетровской области, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Нацполиции.

"В центре поселка Николаевка Новомосковского района на автобусной остановке сотрудники криминальной полиции Новомосковского отдела задержали мужчину с гранатами РГД-5 и РГН", — говорится в сообщении.

По данным полиции, гранаты изъяли и направили на экспертизу. Полиция завела дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", санкция котрой предусматривает до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что нелегальный оборот оружия в Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе.