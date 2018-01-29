Взрыв в Харькове. В пакете сдетонировала граната, женщине оторвало палец

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. В результате взрыва в Харькове работнице аптеки оторвало палец на руке, а ее двухлетний внук получил рваные раны лица. Об этом журналистам на месте происшествия сообщил начальник главного управления полиции в Харьковской области Олег Бех, передает УНН.
По словам правоохранителя, пострадавшая работает уборщицей в аптеке, возле которой произошел взрыв. Женщине в результате взрыва оторвало палец, а двухлетний мальчик получил раны лица.
"Она увидела пакет под аптекой, попросила внука подняться на несколько ступеней выше, подошла к пакету, подняла его и произошел взрыв", — сказал Бех.
По предварительной информации правоохранителей, в пакете взорвалась граната направленного действия.
На месте продолжают работать правоохранители и взрывотехники.
Ранее сообщалось, что возле магазина в Харькове произошел взрыв, пострадали женщина и ребенок.