наверх
29.01.201814:45
Курсы валют НБУ
  • USD28.55- 0.20
  • EUR35.50- 0.16
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Взрыв в Харькове. В пакете сдетонировала граната, женщине оторвало палец

    (обновлено: )21803
    По предварительной информации правоохранителей, в пакете взорвалась граната направленного действия. Пострадавшая работает уборщицей в аптеке, возле которой произошел взрыв.
    На месте взрыва возле магазина в Харькове
    ГУ Нацполиции в Харьковской области

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. В результате взрыва в Харькове работнице аптеки оторвало палец на руке, а ее двухлетний внук получил рваные раны лица. Об этом журналистам на месте происшествия сообщил начальник главного управления полиции в Харьковской области Олег Бех, передает УНН.

    Полиция работает на месте взрыва в Харькове
    Видео Управления Национальной полиции в Харьковской области
    Место взрыва возле харьковского магазина: полиция с собаками ищет улики

    По словам правоохранителя, пострадавшая работает уборщицей в аптеке, возле которой произошел взрыв. Женщине в результате взрыва оторвало палец, а двухлетний мальчик получил раны лица.

    "Она увидела пакет под аптекой, попросила внука подняться на несколько ступеней выше, подошла к пакету, подняла его и произошел взрыв", — сказал Бех.

    По предварительной информации правоохранителей, в пакете взорвалась граната направленного действия.

    На месте продолжают работать правоохранители и взрывотехники.

    Ранее сообщалось, что возле магазина в Харькове произошел взрыв, пострадали женщина и ребенок.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает
    В Киеве стартует "Факельное шествие" в честь Бандеры
    Украина - Польша: мосты почти сожжены
    Международный валютный фонд
    Украина клянчит новый транш у МВФ
    Последствия непогоды. Архивное фото
    Украина: снежно-дождевой армагеддон