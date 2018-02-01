В ДНР сообщили, в кого стреляли неизвестные из гранатомета

ДОНЕЦК, 1 фев — РИА Новости. Обстрел здания министерства обороны ДНР является покушением на министра обороны самопровозглашенной республики Владимира Кононова, заявил журналистам представитель оперативного командования ДНР.

В четверг вечером неизвестные обстреляли здание Минобороны из гранатомета. Данный инцидент был квалифицирован как теракт, сообщил представитель оперативного командования.

"Данный теракт расценивается как покушение на министра обороны ДНР Владимира Кононова. Это уже 11 покушение с начала конфликта", — сказал представитель оперативного командования ДНР.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.