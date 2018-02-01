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    В Донецке неизвестные обстреляли здание Минобороны ДНР

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (261)

    (обновлено: )68806
    По информации очевидцев, выстрел по зданию был произведен из ручного противотанкового гранатомета, пострадавшие и масштабы разрушений сейчас уточняются.
    РПГ-22
    Служба безопасности Украины

    ДОНЕЦК, 1 фев — РИА Новости. Неизвестные обстреляли здание министерства обороны ДНР в Донецке, передает с места событий корреспондент РИА Новости.

    Инцидент произошел около 18.00.

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    "Выстрел по зданию был произведен из РПГ. Пострадавшие и масштабы разрушений сейчас уточняются", — сообщил РИА Новости представитель оперативного командования.

    Напомним, в октябре 2016 года в Донецке погиб командир батальона "Спарта" Арсен Павлов с позывным "Моторола". В ДНР считают, что Павлов погиб в результате теракта. В начале февраля 2017 года в результате теракта погиб командир батальона "Сомали" Михаил Толстых, известный как "Гиви"

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