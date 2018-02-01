В Донецке неизвестные обстреляли здание Минобороны ДНР

ДОНЕЦК, 1 фев — РИА Новости. Неизвестные обстреляли здание министерства обороны ДНР в Донецке, передает с места событий корреспондент РИА Новости.

Инцидент произошел около 18.00.

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"Выстрел по зданию был произведен из РПГ. Пострадавшие и масштабы разрушений сейчас уточняются", — сообщил РИА Новости представитель оперативного командования.

Напомним, в октябре 2016 года в Донецке погиб командир батальона "Спарта" Арсен Павлов с позывным "Моторола". В ДНР считают, что Павлов погиб в результате теракта. В начале февраля 2017 года в результате теракта погиб командир батальона "Сомали" Михаил Толстых, известный как "Гиви".