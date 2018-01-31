Закон о реинтеграции Донбасса. В ДНР сделали заявление

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Принятый Киевом закон о реинтеграции Донбасса фактически блокирует предоставление особого статуса региону, что не способствует мирному урегулированию конфликта, заявила исполняющая обязанности главы МИД самопровозглашенной ДНР, представитель в политической подгруппе Наталья Никонорова.

Парламент Украины 18 января принял закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории "оккупированными". В окончательном тексте закона исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу. При этом в закон не были включены правки о необходимости разрыва дипломатических отношений с Россией и денонсации Договора о дружбе с РФ.

"Пытаясь закрепить в своем законодательстве статус республик как временно оккупированных территорий, Украина фактически блокирует вступление в силу закона об особом статусе и реализацию механизма Штайнмайера, который уже дважды одобрил нормандский формат", — говорится в заявлении Никоноровой, распространенном ее пресс-службой.

Глава МИД ДНР отметила, что принятие Киевом этого закона осложняет работу политической подгруппы по Донбассу, "что не способствует разрешению актуальных проблем и, как следствие, становится залогом продолжения вооруженного конфликта".

"Поэтому на необходимости пересмотра данного нормативного акта для устранения явных противоречий Комплексу мер настаивают не только гаранты Минских соглашений, но и ПАСЕ, где недавно была принята соответствующая резолюция. В случае если Киев не внемлет данным призывам, перспективы мирного урегулирования остаются довольно туманными", — сказала Никонорова.

Она добавила, что на встрече в Минске представители Киева не смогли озвучить официальную позицию ни по закону о реинтеграции, ни по вопросам повестки дня политической подгруппы.

"Таким образом, украинское руководство само создает условия для ещё большего ослабления связей между Донбассом и Киевом, вместо того чтобы реализовывать потенциал переговорного процесса путём конструктивного обсуждения имплементации Комплекса мер", — заключила Никонорова.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.