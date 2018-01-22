наверх
22.01.201816:23
Курсы валют НБУ
  • USD28.84+ 0.07
  • EUR35.35+ 0.14
Рубрики
Ещё
    Общество

    Обмен пленными. ДНР требует от Киева передать более 80 человек

    (обновлено: )12210
    Как заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова, самопровозглашенная республика затребовала от украинской стороны 84 человека на следующий обмен.
    Обмен пленными 27 декабря 2017
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    ДОНЕЦК, 22 янв — РИА Новости Украина. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики потребовали от Киева передать им более 80 человек в рамках следующего этапа обмена пленными в Донбассе, списки переданы представителям Киева, заявила в понедельник омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

    Ситуация в Донбассе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    После обмена пленными ситуация на Донбассе стабилизировалась – спецкор

    "Мы затребовали от украинской стороны 84 человека на следующий обмен. Мы уже передали им списки", — сказала она журналистам.

    Киев и представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР 18 января в Минске обменялись списками для обмена пленными. В Киеве прогнозируют еще несколько этапов обмена пленными и ожидают следующего этапа в феврале-марте.

    В конце декабря 2017 года состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенной Луганской народной республике — 73 человека. Сообщалось, что ДНР передали 165 пленных. По словам лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, второй этап обмена пленными может пройти по формуле "74 на 29".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Горящий отель Intercontinental в Кабуле после нападения боевиков
    Гибель украинцев в Кабуле: все о кровавом теракте
    Снег в Черкассах
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Появились кадры уничтожения турецкого танка в сирийском Африне. Видео
    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире