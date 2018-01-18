Нардеп потребовал не употреблять термины ДНР и ЛНР

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник заявил, что закон о реинтеграции Донбасса будут пытаться обжаловать "субъекты", которые выполняют указания из России.

"Мы не внесли Крым, потому что это идет вразрез, по нашему мнению, со статьей 116-й Регламента Верховной Рады Украины… Убежден, что этот законодательный акт, когда он вступит в силу как закон, после подписания президентом, будут пытаться различные субъекты, которые выполняют указания из Российской Федерации, обжаловать", — сказал Винник.

По словам нардепа, в отношении этого закона "заботились о правовой чистоте" и не допускали каких-либо формальных нарушений, чтобы закон "не был отменен полностью или в какой-то части".

"Именно поэтому мы оставили текст названия таким, каким он был внесен автором проекта — президентом Украины. В то же время везде по тексту мы приравняли статус Крыма, оккупированного Российской Федерацией, к статусу Донецкой и Луганской областей, также оккупированных Российской Федерацией", — пояснил Винник.

В частности, отметил он, принятым законом органы власти, которые сейчас незаконно осуществляют властные полномочия на этих территориях, называются "оккупационной администрацией".

"Фактически, даже в публичных дискуссиях мы должны прекратить употреблять термины так называемые ЛНР и ДНР. Согласно закону, это должно называться "оккупационная администрация Российской Федерации", — сказал секретарь комитета.

Парламент в четверг принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Документ еще должен подписать президент Украины. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.



