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    Нардеп потребовал не употреблять термины ДНР и ЛНР

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    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше? (340)

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    По словам секретаря Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ивана Винника, даже в публичных дискуссиях необходимо прекратить употреблять термины так называемые ЛНР и ДНР.
    Иван Винник. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник заявил, что закон о реинтеграции Донбасса будут пытаться обжаловать "субъекты", которые выполняют указания из России.

    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Никаких механизмов реинтеграции в законе по Донбассу нет - Бортник

    "Мы не внесли Крым, потому что это идет вразрез, по нашему мнению, со статьей 116-й Регламента Верховной Рады Украины… Убежден, что этот законодательный акт, когда он вступит в силу как закон, после подписания президентом, будут пытаться различные субъекты, которые выполняют указания из Российской Федерации, обжаловать", — сказал Винник.

    По словам нардепа, в отношении этого закона "заботились о правовой чистоте" и не допускали каких-либо формальных нарушений, чтобы закон "не был отменен полностью или в какой-то части".

    "Именно поэтому мы оставили текст названия таким, каким он был внесен автором проекта — президентом Украины. В то же время везде по тексту мы приравняли статус Крыма, оккупированного Российской Федерацией, к статусу Донецкой и Луганской областей, также оккупированных Российской Федерацией", — пояснил Винник.

    В частности, отметил он, принятым законом органы власти, которые сейчас незаконно осуществляют властные полномочия на этих территориях, называются "оккупационной администрацией".

    "Фактически, даже в публичных дискуссиях мы должны прекратить употреблять термины так называемые ЛНР и ДНР. Согласно закону, это должно называться "оккупационная администрация Российской Федерации", — сказал секретарь комитета.

    Парламент в четверг принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Документ еще должен подписать президент Украины. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе. 


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