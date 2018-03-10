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    Министерство обороны ДНР

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Ополченцы ДНР в Донецке. Архивное фото
    У здания Минобороны ДНР обнаружено взрывное устройство
    20:48 01.02.2018
    422Донбасс: новое перемирие
    По словам заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, возле здания Минобороны ДНР найдено взрывное устройство, "возможно, его придется уничтожить".
    Министр обороны ДНР Владимир Кононов. Архивное фото
    В ДНР сообщили, в кого стреляли неизвестные из гранатомета
    20:36 01.02.2018
    662Донбасс: новое перемирие
    По словам представителя оперативного командования ДНР, данный теракт расценивается как покушение на министра обороны ДНР Владимира Кононова, "это уже 11 покушение с начала конфликта".
    РПГ-22
    В Донецке неизвестные обстреляли здание Минобороны ДНР
    20:05 01.02.2018
    834Донбасс: новое перемирие
    По информации очевидцев, выстрел по зданию был произведен из ручного противотанкового гранатомета, пострадавшие и масштабы разрушений сейчас уточняются.
    Последствия обстрела. Архивное фото
    Два мирных жителя погибли из-за обстрела села Свободное - ДНР
    10:42 07.07.2015
    727Обстрелы на Донбассе
    Представитель Минобороны ДНР сообщил, что есть разрушения жилого сектора. По его словам, представители Минобороны во вторник планируют выехать на место обстрела для фиксации разрушений.
    Военные учения ополчения ДНР в Дебальцево
    Военные учения ополчения ДНР в Дебальцево 
    00:03 17.03.2015
    1318Особый статус Донбасса
    Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики приступило к проведению учений на территории республики. В ходе боевой подготовки возле Дебальцево проводились стрельбы.
    Андрей Пургин. Архивное фото
    Пургин считает, что ситуация в Донбассе может обостриться
    18:34 10.03.2015
    619Донбасс - мир?
    Председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Андрей Пургин отметил, что со стороны силовиков есть затягивание процесса отвода тяжелых вооружений.
    Александр Захарченко и ополченцы близ донецкого аэропорта
    МО ДНР: Захарченко ранен, но его жизни ничего не угрожает
    21:19 17.02.2015
    378После 15 февраля - мир или война
    В минобороны самопровозглашенной ДНР подтвердили ранение главы республики Александра Захарченко: "он ранен в голень правой ноги, его жизни ничего не угрожает".
    Захарченко идет в донецкий аэропорт
    ДНР: Захарченко находится на линии фронта, но данных о его ранении нет
    17:11 17.02.2015
    231После 15 февраля - мир или война
    В министерстве обороны самопровозглашенной ДНР подтвердили, что лидер республики Александр Захарченко находился на линии фронта, но информации о его ранении пока нет.
    Украинские военнослужащие на Донбассе. Архивное фото
    Минобороны заявило, что передвижение в зоне операции будет по спецпропускам
    16:53 11.01.2015
    391Мир на Донбассе. Нормандский формат
    Как информирует ведомство, указанные документы можно будет предоставить прямо в пунктах пропуска. Специальный пропуск изготавливается в течение 10 дней. Пропускной режим будет касаться всех граждан, которые достигли совершеннолетия.
    Ситуация возле аэропорта Донецка
    Донецкий аэропорт: ожесточенные бои за каждый метр территории
    16:48 03.10.2014
    15895"Режим тишины" на Донбассе.
    Для обеих сторон конфликта контроль за аэропортом дает серьезные рычаги в переговорном процессе и политической жизни, а мирная жизнь в Донецке после зачистки аэропорта должна поднять авторитет властей самопровозглашенной "ДНР", пишет Михайлова.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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