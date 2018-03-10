Как информирует ведомство, указанные документы можно будет предоставить прямо в пунктах пропуска. Специальный пропуск изготавливается в течение 10 дней. Пропускной режим будет касаться всех граждан, которые достигли совершеннолетия.
Для обеих сторон конфликта контроль за аэропортом дает серьезные рычаги в переговорном процессе и политической жизни, а мирная жизнь в Донецке после зачистки аэропорта должна поднять авторитет властей самопровозглашенной "ДНР", пишет Михайлова.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".