У здания Минобороны ДНР обнаружено взрывное устройство

ДОНЕЦК, 1 фев — РИА Новости. Взрывное устройство найдено возле здания министерства обороны самопровозглашенной ДНР в Донецке, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

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"Сегодня в 19.24 произошел взрыв, было попадание в отдел кадров (отдел кадров министерства обороны ДНР — ред.), сработало одно устройство, это был гранатомет. Найдено еще одно устройство, есть мнение, что оно заминировано. Возможно, его придется уничтожить", — заявил Басурин.

Напомним, в четверг вечером неизвестные обстреляли здание Минобороны из гранатомета. Данный инцидент был квалифицирован как теракт, сообщил представитель оперативного командования.