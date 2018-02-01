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    У здания Минобороны ДНР обнаружено взрывное устройство

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    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (261)

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    По словам заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, возле здания Минобороны ДНР найдено взрывное устройство, "возможно, его придется уничтожить".
    Ополченцы ДНР в Донецке. Архивное фото
    RIA News Ирина Геращенко | Перейти в фотобанк

    ДОНЕЦК, 1 фев — РИА Новости. Взрывное устройство найдено возле здания министерства обороны самопровозглашенной ДНР в Донецке, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

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    "Сегодня в 19.24 произошел взрыв, было попадание в отдел кадров (отдел кадров министерства обороны ДНР — ред.), сработало одно устройство, это был гранатомет. Найдено еще одно устройство, есть мнение, что оно заминировано. Возможно, его придется уничтожить", — заявил Басурин.

    Напомним, в четверг вечером неизвестные обстреляли здание Минобороны из гранатомета. Данный инцидент был квалифицирован как теракт, сообщил представитель оперативного командования.

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