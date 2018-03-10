По словам Эдуарда Басурина, в результате минирования участниками блокады Донбасса подъездов к своим блокпостам за последние дни были подорваны несколько военных грузовых автомобилей, перевозивших личный состав ВСУ.
Представитель ДНР Эдуард Басурин заявил, что в районе Селидово военнослужащие Вооруженных сил Украины попытались остановить несколько автомобилей с бойцами "Правого сектора", после чего произошла перестрелка.
По словам Эдуарда Басурина, семь мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. Корреспондент РИА Новости Украина сообщил, что "один гражданский был убит из снайперской винтовки в момент, когда проезжал по автодороге между Донецком и Макеевкой".
По словам заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, в Елизоветовке отмечено прибытие трех единицы РСЗО "Ураган", в Старогнатовке - двух 152 мм самоходных гаубиц "Акация".
По информации заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, ВСУ выпустили по территории республики 204 артиллерийских снаряда, 465 мин, 60 танковых выстрелов, а также 1065 боеприпасов из различных типов гранатометов.
Количество обстрелов в Донбассе день за днём стремительно растёт – несмотря на якобы приверженность противоборствующих сторон минским договорённостям, прифронтовые города и районы по обе линии разграничения продолжают терпеть разрушительные удары.
Три человека погибли, десять ранены в результате ночного обстрела донецкой Макеевки, заявил заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".