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    Басурин Эдуард

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
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    Флаг ДНР. Архивное фото
    В ДНР прокомментировали режим тишины
    01:59 05.03.2018
    543Донбасс: новое перемирие
    На данный момент нарушений со стороны Вооруженных сил Украины с 00.00 по киевскому времени не зафиксировано, сообщили в самопровозглашенной ДНР.
    Ополченцы ДНР в Донецке. Архивное фото
    У здания Минобороны ДНР обнаружено взрывное устройство
    20:48 01.02.2018
    422Донбасс: новое перемирие
    По словам заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, возле здания Минобороны ДНР найдено взрывное устройство, "возможно, его придется уничтожить".
    Бойцы ополчения ДНР на линии разграничения
    ДНР пригрозила украинским военным "миникотлами"
    13:01 03.12.2017
    2652Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что силы самопровозглашенной республики готовы "нанести противнику непоправимый ущерб".
    Ополченцы ДНР на линии разграничения. Архивное фото
    В ДНР сообщили, что ВСУ готовятся возобновить конфликт
    01:32 20.08.2017
    643Донбасс: новое перемирие
    По словам заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, в последние несколько дней Вооруженные силы Украины умышленно нагнетают обстановку на горловском направлении.
    Заместитель командира ополчения Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин
    В ДНР заявили, что не имеют отношения к подрыву авто СБУ
    16:33 28.06.2017
    683Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Как заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, ополченцы не причастны к инциденту с подрывом автомобиля в Донецкой области.
    Эдуард Басурин
    Участники блокады Донбасса минируют подъезды к своим блокпостам - ДНР
    13:35 13.03.2017
    575Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    По словам Эдуарда Басурина, в результате минирования участниками блокады Донбасса подъездов к своим блокпостам за последние дни были подорваны несколько военных грузовых автомобилей, перевозивших личный состав ВСУ.
    Заместитель командира ополчения Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин
    На территории Донецкой фильтровальной станции силовиков нет - Басурин
    21:46 26.02.2017
    353Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Согласно информации заместителя командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуарда Басурина, силовики ушли с территории Донецкой фильтровальной станции.
    Донецкая фильтровальная станция
    Донецкая фильтровальная станция законсервирована из-за обстрелов
    13:40 24.02.2017
    187Донбасс - Минск: отвод вооружений
    В ДНР сообщили, что из-за повреждений здания хранения хлора и здания хранения реактивов, было принято решение об экстренной эвакуации сотрудников и временной консервации станции.
    Ополченцы ДНР на окраине Горловки. Архивное фото
    Отвод вооружений в Донбассе состоится в ближайшие дни - ДНР
    22:25 23.02.2017
    376Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    По словам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, украинская сторона всячески затягивает и делает все, чтобы процесс отвода тяжелых вооружений не состоялся.
    Танки в Авдеевке
    Отвод войск начнется только после суток соблюдения режима тишины - ДНР
    14:26 20.02.2017
    204"Нормандские переговоры" по Донбассу в Минске
    Как заявил замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин, отвод будет происходить после 24 часов тишины в зеркальном режиме.
    Украинская символика на форме военного. Архивное фото
    В ДНР заявили о гибели двух бойцов ВСУ в перестрелке с "Правым сектором"
    14:42 13.02.2017
    957Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Представитель ДНР Эдуард Басурин заявил, что в районе Селидово военнослужащие Вооруженных сил Украины попытались остановить несколько автомобилей с бойцами "Правого сектора", после чего произошла перестрелка.
    Последствия обстрела Макеевки
    ДНР инициирует с полуночи 10 февраля прекращение огоня в Донбассе
    18:46 09.02.2017
    370Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    По словам представителя силовых структур самопровозглашенной ДНР Эдуарда Басурина, с трех часов утра четверка не было зафиксировано ни одного выстрела в Донбассе.
    Ополченец самопровозглашенной ДНР с позывным Гиви
    В ДНР вышли на след исполнителей убийства "Гиви"
    14:33 09.02.2017
    1895
    Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил, что удалось выйти на след исполнителей преступления и уже определено место, из которого был произведен выстрел.
    Авдеевка
    ВСУ концентрируют основные силы на донецком направлении - ДНР
    02:04 06.02.2017
    553Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    По словам заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, концентрация сил и вооружения ВСУ - вокруг Донецка, западное и северо-западное направление.
    Авдеевка. Жизнь под огнем
    ДНР: более 200 силовиков погибли с начала обострения в Донбассе
    13:37 03.02.2017
    2115Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин сообщил, что силовики погибли в результате атак позиций ополченцев.
    Ситуация после обстрелов в Донецке
    Двое мирных жителей погибли под обстрелами - ДНР
    12:55 01.02.2017
    118Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    По словам Эдуарда Басурина, семь мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. Корреспондент РИА Новости Украина сообщил, что "один гражданский был убит из снайперской винтовки в момент, когда проезжал по автодороге между Донецком и Макеевкой".
    Реактивная система залпового огня Ураган ВСУ. Архивное фото
    Басурин: разведка ДНР обнаружила РСЗО ВСУ вблизи линии соприкосновения
    03:39 02.01.2017
    1050Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    По словам заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, в Елизоветовке отмечено прибытие трех единицы РСЗО "Ураган", в Старогнатовке - двух 152 мм самоходных гаубиц "Акация".
    Ополченец ДНР
    ВСУ выпустили по ДНР более 700 мин и снарядов за сутки - ополчение
    04:54 12.12.2016
    344Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    По информации заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, ВСУ выпустили по территории республики 204 артиллерийских снаряда, 465 мин, 60 танковых выстрелов, а также 1065 боеприпасов из различных типов гранатометов.
    Последствия обстрела поселка Октябрьский Донецкой области
    Донбасс: обстрелы с двух сторон
    12:18 14.11.2016
    917"Нормандские переговоры" по Донбассу в Минске
    Количество обстрелов в Донбассе день за днём стремительно растёт – несмотря на якобы приверженность противоборствующих сторон минским договорённостям, прифронтовые города и районы по обе линии разграничения продолжают терпеть разрушительные удары.
    Последствия обстрела Макеевки
    Макеевка. Жилой дом после обстрелов и пункт помощи 
    04:50 29.10.2016
    521Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Три человека погибли, десять ранены в результате ночного обстрела донецкой Макеевки, заявил заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
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    В ДНР прокомментировали режим тишины
    01:59 05.03.2018
    543
    На данный момент нарушений со стороны Вооруженных сил Украины с 00.00 по киевскому времени не зафиксировано, сообщили в самопровозглашенной ДНР.
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