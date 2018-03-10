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По словам Эдуарда Басурина, семь мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. Корреспондент РИА Новости Украина сообщил, что "один гражданский был убит из снайперской винтовки в момент, когда проезжал по автодороге между Донецком и Макеевкой".