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    Киев обвинил ДНР в блокировании восстановления связи в Донбассе

    (обновлено: )33403
    Как заявила пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, гарантии безопасности на выполнение ремонтно-восстановительных работ на территории ОРДО не получены.
    Рекламный стенд Vodafone-Украина. Архивное фото
    пресс-служба "Vodafone-Украина"

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Ремонтные бригады оператора сотовой связи "Vodafone Украина" до сих пор не получили от ополченцев гарантии безопасности для проведения восстановительных работ в Донбассе, заявила пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в четверг.

    Мобильный оператор Vodafone
    Фото Наш Киев
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    Ранее киевская сторона в СЦКК сообщила, что ополченцы оставили без рассмотрения заявки компании "Vodafone Украина" на проведение ремонтных работ поврежденного оборудования в районе неподконтрольного Киеву населенного пункта Оленевка в Донецкой области. Этот вопрос также поднимался киевской стороной во время заседания контактной группы по Донбассу. На ее заседании Киев потребовал предоставить безопасность ремонтным бригадам.

    "По состоянию на 1 февраля 2018 года, гарантии безопасности на выполнение ремонтно-восстановительных работ на территории ОРДО (отдельных районов Донецкой области – ред.) от представителей НВФ (незаконных военных формирований – ополченцев – ред.) не получены",- говорится в сообщении.

    Ранее в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народых республиках сообщили, что из-за повреждения кабеля на территории республик была нарушена работа сотового оператора "Vodafone Украина". В компании отмечали, что сетью Vodafone на неподконтрольной Киеву территории Донбасса пользуются почти 2 миллиона абонентов. Позже в ЛНР сообщили о восстановлении связи в регионе.

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