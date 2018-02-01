Киев обвинил ДНР в блокировании восстановления связи в Донбассе

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Ремонтные бригады оператора сотовой связи "Vodafone Украина" до сих пор не получили от ополченцев гарантии безопасности для проведения восстановительных работ в Донбассе, заявила пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в четверг.

Ранее киевская сторона в СЦКК сообщила, что ополченцы оставили без рассмотрения заявки компании "Vodafone Украина" на проведение ремонтных работ поврежденного оборудования в районе неподконтрольного Киеву населенного пункта Оленевка в Донецкой области. Этот вопрос также поднимался киевской стороной во время заседания контактной группы по Донбассу. На ее заседании Киев потребовал предоставить безопасность ремонтным бригадам.

"По состоянию на 1 февраля 2018 года, гарантии безопасности на выполнение ремонтно-восстановительных работ на территории ОРДО (отдельных районов Донецкой области – ред.) от представителей НВФ (незаконных военных формирований – ополченцев – ред.) не получены",- говорится в сообщении.

Ранее в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народых республиках сообщили, что из-за повреждения кабеля на территории республик была нарушена работа сотового оператора "Vodafone Украина". В компании отмечали, что сетью Vodafone на неподконтрольной Киеву территории Донбасса пользуются почти 2 миллиона абонентов. Позже в ЛНР сообщили о восстановлении связи в регионе.