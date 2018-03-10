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    Группа "Информационное Сопротивление"

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Ситуация в Авдеевке
    Авдеевку под Донецком обстреляли, в целом по области относительно спокойно
    19:04 20.02.2015
    407Украина: между миром и войной
    По информации спикера спецоперации Андрея Лысенко, ополченцы ДНР и ЛНР перегруппировываются в Донецком и Мариупольском направлениях.
    Украинские военнослужащие в Луганской области. Архивное фото
    Тымчук: боевики наращивают силы у Горловки и Авдеевки
    10:36 27.01.2015
    362Восточный фронт. Донецк, Луганск, Мариуполь
    По информации Дмитрия Тымчука, народного депутата, руководителя группы военно-политических исследований "Информационное сопротивление", в районе Горловки зафиксировали "значительное количество живой силы противника".
    Последствия обстрела. Архивное фото
    Накаляется обстановка севернее Авдеевки - Тымчук
    11:11 26.01.2015
    525Восточный фронт. Донецк, Луганск, Мариуполь
    По его словам, боевики сосредоточили в районе Ясиноватой – Пантелеймоновки "батальонно-тактическую группу, имеющей в своем составе 15 танков и 25 боевых бронированных машин".
    Пленные военнослужащие ВСУ на улицах Донецка
    Хроника 22 января: День соборности, гибель людей и "парад пленных" в Донецке
    10:16 23.01.2015
    1038Будет ли мир на Донбассе?
    В четверг Украина отметила День соборности. В Донецке в остановку общественного транспорта попал снаряд, в результате погибли 9 человек. Подробнее - в обзоре от РИА Новости Украина.
    Дебальцево после обстрела
    Под Донецком собрана группировка из 50 артиллерийских орудий – Тымчук
    10:24 25.11.2014
    343Блокада Донбасса
    В Донбассе за сутки зафиксировано более 30 обстрелов по трем направлениям. Со стороны ополченцев сформирована большая группа артиллеристов.
    Донецк - ситуация в городе
    Ополченцы более 40 раз нарушили перемирие - Тымчук
    09:05 16.10.2014
    56"Режим тишины" на Донбассе.
    По информации руководителя Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука, за прошедшие сутки ополченцы нарушили перемирие более 40 раз.
    Ситуация в Донецке. Архивное фото
    Авто из АТО – дешево, потому что украдено
    06:28 04.10.2014
    5629Конец АТО - война за мир продолжается
    Количество угнанных автомобилей на территории Украины выросло в два–три раза. А больше всего транспортных средств исчезает в Донецкой и Луганской областях.
    Ситуация возле аэропорта Донецка
    Донецкий аэропорт: ожесточенные бои за каждый метр территории
    16:48 03.10.2014
    15895"Режим тишины" на Донбассе.
    Для обеих сторон конфликта контроль за аэропортом дает серьезные рычаги в переговорном процессе и политической жизни, а мирная жизнь в Донецке после зачистки аэропорта должна поднять авторитет властей самопровозглашенной "ДНР", пишет Михайлова.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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