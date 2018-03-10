По информации Дмитрия Тымчука, народного депутата, руководителя группы военно-политических исследований "Информационное сопротивление", в районе Горловки зафиксировали "значительное количество живой силы противника".
Для обеих сторон конфликта контроль за аэропортом дает серьезные рычаги в переговорном процессе и политической жизни, а мирная жизнь в Донецке после зачистки аэропорта должна поднять авторитет властей самопровозглашенной "ДНР", пишет Михайлова.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".