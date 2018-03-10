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    Донецкий областной совет

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Ситуация в Донецке во время перемирия
    Администрация Донецкой области создала Совет обороны
    15:14 30.03.2015
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    В областной администрации сообщили, что новосозданный Совет обороны будет координировать работы по возведению на территории региона фортификационных сооружений.
    Андрей Пургин
    В ДНР не верят, что закон об особом статусе Донбасса вступит в силу
    20:10 26.03.2015
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    Председатель Народного совета самопровозглашенной ДНР Андрей Пургин считает, что закон об особом статусе Донбасса "настолько загружен кучей условий, что он не вступит в силу никогда".
    Андрей Пургин. Архивное фото
    Пургин считает, что ситуация в Донбассе может обостриться
    18:34 10.03.2015
    619Донбасс - мир?
    Председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Андрей Пургин отметил, что со стороны силовиков есть затягивание процесса отвода тяжелых вооружений.
    Украинские военные близ Артемовска в ходе вывода сил АТО из Дебальцево
    Пушилин опроверг заявление Порошенко о выводе силовиков из Дебальцево
    17:48 18.02.2015
    1571После 15 февраля - мир или война
    Вице-спикер Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин отметил, что силовики сдаются в плен.
    Силы АТО в районе Дебальцево, 16 феваля 2015 года.
    Хроника 16 февраля: столкновения под Дебальцево, арест Ефремова
    09:22 17.02.2015
    1544
    На востоке Украины, за исключением Дебальцево сохраняется режим перемирия. В штабе АТО заявили, что пока не готовы отводить тяжелое вооружение на Донбассе.
    Обстрел автобуса под Волновахой
    Семьи погибших и раненные под Волновахой получат помощь
    20:01 14.01.2015
    281Мир на Донбассе. Нормандский формат
    В пресс-службе Донецкой областной госадминистрации сообщили, что материальная помощь будет выделена из областного бюджета.
    Флаг ДНР
    Закон о безопасности "ДНР" разрабатывают в "республике"
    17:26 11.12.2014
    138
    Секретарь Совбеза "ДНР" Александр Ходаковский отметил, что новый закон планируют принять в пятницу.
    Гривны
    "ДНР" будет искать альтернативу гривне - Ходаковский
    19:38 26.11.2014
    551Блокада Донбасса
    Секретарь Совета безопасности самопровозглашенной Донецкой "народной республики" Александр Ходаковский сообщил, что в "ДНР" планируют заменить гривну.
    Ситуация в районе аэропорта Донецка
    Силовики обстреляли главу "ДНР" в донецком аэропорту - ополченцы
    16:44 09.11.2014
    1706Обстрелы Донецка, гибель людей
    Александр Захарченко, который инспектировал позиции, попал под обстрел сил АТО в донецком аэропорту. Силовики открыли огонь сначала из гранатометов, а затем из установок "Град".
    На месте обстрела школы в Донецке
    В Донецке сохраняется спокойная обстановка - горсовет
    13:04 07.11.2014
    266Обстрелы Донецка, гибель людей
    В первой половине дня в Донецке было спокойно, коммунальные службы ведут восстановительные работы, говориться в сообщении горсовета Донецка.
    Выборы главы ЛНР и депутатов Народного Совета республики
    Глава "ЛНР": число республик "Новороссии" будет увеличиваться
    16:05 03.11.2014
    2044Выборы в "ДНР"-"ЛНР" шаг к независимости?
    Игорь Плотницкий уверен, что негативный настрой против киевский властей приведет к тому, что "Новороссия" будет расширена.
    Ситуация в Донецке
    СНБО заявляет о гибели трех силовиков в Донбассе за сутки
    13:48 08.10.2014
    81Конец АТО - война за мир продолжается
    Спикер СНБО Андрей Лысенко уточнил, что за сутки в Донбассе погибло трое украинских военных, еще 12 получили ранения.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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