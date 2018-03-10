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Тег
Донецкий областной совет
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
12
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Администрация Донецкой области создала Совет обороны
15:14 30.03.2015
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В областной администрации сообщили, что новосозданный Совет обороны будет координировать работы по возведению на территории региона фортификационных сооружений.
В ДНР не верят, что закон об особом статусе Донбасса вступит в силу
20:10 26.03.2015
407
Председатель Народного совета самопровозглашенной ДНР Андрей Пургин считает, что закон об особом статусе Донбасса "настолько загружен кучей условий, что он не вступит в силу никогда".
Пургин считает, что ситуация в Донбассе может обостриться
18:34 10.03.2015
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Донбасс - мир?
Председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Андрей Пургин отметил, что со стороны силовиков есть затягивание процесса отвода тяжелых вооружений.
Пушилин опроверг заявление Порошенко о выводе силовиков из Дебальцево
17:48 18.02.2015
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После 15 февраля - мир или война
Вице-спикер Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин отметил, что силовики сдаются в плен.
Хроника 16 февраля: столкновения под Дебальцево, арест Ефремова
09:22 17.02.2015
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На востоке Украины, за исключением Дебальцево сохраняется режим перемирия. В штабе АТО заявили, что пока не готовы отводить тяжелое вооружение на Донбассе.
Семьи погибших и раненные под Волновахой получат помощь
20:01 14.01.2015
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Мир на Донбассе. Нормандский формат
В пресс-службе Донецкой областной госадминистрации сообщили, что материальная помощь будет выделена из областного бюджета.
Закон о безопасности "ДНР" разрабатывают в "республике"
17:26 11.12.2014
138
Секретарь Совбеза "ДНР" Александр Ходаковский отметил, что новый закон планируют принять в пятницу.
"ДНР" будет искать альтернативу гривне - Ходаковский
19:38 26.11.2014
551
Блокада Донбасса
Секретарь Совета безопасности самопровозглашенной Донецкой "народной республики" Александр Ходаковский сообщил, что в "ДНР" планируют заменить гривну.
Силовики обстреляли главу "ДНР" в донецком аэропорту - ополченцы
16:44 09.11.2014
1706
Обстрелы Донецка, гибель людей
Александр Захарченко, который инспектировал позиции, попал под обстрел сил АТО в донецком аэропорту. Силовики открыли огонь сначала из гранатометов, а затем из установок "Град".
В Донецке сохраняется спокойная обстановка - горсовет
13:04 07.11.2014
266
Обстрелы Донецка, гибель людей
В первой половине дня в Донецке было спокойно, коммунальные службы ведут восстановительные работы, говориться в сообщении горсовета Донецка.
Глава "ЛНР": число республик "Новороссии" будет увеличиваться
16:05 03.11.2014
2044
Выборы в "ДНР"-"ЛНР" шаг к независимости?
Игорь Плотницкий уверен, что негативный настрой против киевский властей приведет к тому, что "Новороссия" будет расширена.
СНБО заявляет о гибели трех силовиков в Донбассе за сутки
13:48 08.10.2014
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Конец АТО - война за мир продолжается
Спикер СНБО Андрей Лысенко уточнил, что за сутки в Донбассе погибло трое украинских военных, еще 12 получили ранения.
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16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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