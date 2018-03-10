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    Оплот (батальон)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Евгений Жилин. Архивное фото
    Убийство лидера антимайдановского "Оплота" Жилина: мотивы и версии
    15:18 20.09.2016
    1389
    Вечером 19 сентября в подмосковном ресторане был убит Евгений Жилин – лидер харьковской организации "Оплот", которая признана в Украине террористической. Пока МВД Украины ждет официального подтверждения, убийство Жилина обрастает новыми подробностями.
    Евгений Жилин. Архивное фото
    В СК РФ озвучили основную версию убийства Жилина
    12:01 20.09.2016
    1490
    Подмосковное управление СК РФ, не уточняя официально имени погибшего, сообщает, что приоритетной является коммерческая деятельность, а также не исключаются личные неприязненные отношения.
    Евгений Жилин. Архивное фото
    Расстрелянные в Подмосковье мужчины оказались активистами "антимайдана"
    22:17 19.09.2016
    1443
    По информации источника в правоохранительных органах, одним из убитых в Подмосковье оказался "Евгений Жилин, глава "Оплота" - украинской общественной организации, выступавшей против Майдана".
    Служба Безопасности Украины
    СБУ задержала в Донецкой области члена группировки "Оплот"
    00:55 14.01.2016
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    Как выяснилось, задержанный присоединился к группировке в июне 2014 года, прошел специальную подготовку, дежурил с оружием на блокпостах ополченцев в Донбассе.
    Здание Службы безопасности Украины
    В СБУ заявляют о фактической ликвидации "Оплота" в Харьковской области
    03:57 20.10.2015
    668Криминализация украинского общества.
    Как сообщил советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит, люди, называющие себя членами "Оплота", все еще действуют в Донецкой области.
    Ситуация в Донецке
    Сценаристом покушения на Авакова является лидер "Оплота" Жилин - СБУ
    10:32 15.09.2015
    2028
    По данным Службы безопасности Украины, покушение готовил Евгений Жилин, который находится в розыске. По подозрению в соучастии задержан комбат "Слобожанщины".
    Заместитель командира ополчения Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин
    ЕС добавил в санкционный список ряд представителей ДНР и ЛНР
    11:20 16.02.2015
    408
    В частности, под санкции попали Эдуард Басурин, Александр Шубин, Сергей Литвин, Сергей Игнатов, Екатерина Филиппова, а также общественное движение "Новороссия".
    Задержание боевика Оплота в Харьковской области
    СБУ задержала боевика "Оплота" на Харьковщине
    12:40 23.01.2015
    597Рост криминала в Украине.
    В Харьковской области задержан боевик, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе. В СБУ сообщают, что задержанный принадлежит к незаконному формированию "Оплот".
    Дрифт на военном тягаче МТ-ЛБ. Видео
    "Дрифт" на военном тягаче МТ-ЛБ 
    18:03 15.01.2015
    705Восточный фронт. Донецк, Луганск, Мариуполь
    Ополченцы подразделения "Оплот" продемонстрировали свое мастерство владения военной техникой. На видео бойцы показывают "дрифт" на военном тягаче МТ-ЛБ, который предназначен для транспортировки артиллерии и живой силы.
    Ситуация в Донецке
    Медики: трое ополченцев и двое гражданских ранены при обстреле Донецка
    17:13 04.11.2014
    134Обстрелы Донецка, гибель людей
    Одновременно мэрия города сообщает, что во вторник днем в Донецке сохраняется спокойная обстановка.
    Александр Захарченко
    Захарченко приказал арестовать 12 ополченцев за участие в драке
    16:18 29.10.2014
    3656Донбасс. Попытки наладить мир
    Премьер самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александр Захарченко заявил, что в драке участвовали бойцы подразделения "Оплот".
    Ситуация возле аэропорта Донецка
    Донецкий аэропорт: ожесточенные бои за каждый метр территории
    16:48 03.10.2014
    15895"Режим тишины" на Донбассе.
    Для обеих сторон конфликта контроль за аэропортом дает серьезные рычаги в переговорном процессе и политической жизни, а мирная жизнь в Донецке после зачистки аэропорта должна поднять авторитет властей самопровозглашенной "ДНР", пишет Михайлова.
    Арсен Аваков
    МВД возбудило дело против лидера Харьковской организации "Оплот"
    11:42 24.02.2014
    65Протесты и беспорядки в регионах Украины
    Против лидера Харьковской общественной организации "Оплот" Евгения Жилина, предложившего в субботу на съезде Партии регионов в Харькове создать народные дружины и вооружить их, МВД Украины возбудило уголовное дело.
    Танк Т-84У Оплот
    Первая партия украинских танков доставлена в Таиланд
    15:44 05.02.2014
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    В ноябре 2013 года представители "Укрспецэкспорта" и Королевской Тайской армии подписали в Харькове акт технической приемки первой партии этих танков.
    Танк Т-84У Оплот
    Таиланд принял первую партию украинских танков "Оплот"
    12:39 06.11.2013
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    В присутствии инспекции Королевской Тайской армии танки прошли полный цикл ходовых и огневых испытаний. Заказчики отметили, что теххарактеристики "Оплота" полностью соответствуют сертификациям, указанным в соглашении.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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