Вечером 19 сентября в подмосковном ресторане был убит Евгений Жилин – лидер харьковской организации "Оплот", которая признана в Украине террористической. Пока МВД Украины ждет официального подтверждения, убийство Жилина обрастает новыми подробностями.
Ополченцы подразделения "Оплот" продемонстрировали свое мастерство владения военной техникой. На видео бойцы показывают "дрифт" на военном тягаче МТ-ЛБ, который предназначен для транспортировки артиллерии и живой силы.
Для обеих сторон конфликта контроль за аэропортом дает серьезные рычаги в переговорном процессе и политической жизни, а мирная жизнь в Донецке после зачистки аэропорта должна поднять авторитет властей самопровозглашенной "ДНР", пишет Михайлова.
Против лидера Харьковской общественной организации "Оплот" Евгения Жилина, предложившего в субботу на съезде Партии регионов в Харькове создать народные дружины и вооружить их, МВД Украины возбудило уголовное дело.
В присутствии инспекции Королевской Тайской армии танки прошли полный цикл ходовых и огневых испытаний. Заказчики отметили, что теххарактеристики "Оплота" полностью соответствуют сертификациям, указанным в соглашении.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".