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Для обеих сторон конфликта контроль за аэропортом дает серьезные рычаги в переговорном процессе и политической жизни, а мирная жизнь в Донецке после зачистки аэропорта должна поднять авторитет властей самопровозглашенной "ДНР", пишет Михайлова.