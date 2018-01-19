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    В ДНР уточнили, кому запрещено выезжать в Украину

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    По словам главы ДНР Александра Захарченко, указ о невыезде на украинскую территорию госслужащих не помешает пенсионерам из ДНР получать в Украине полагающиеся им законные выплаты.
    Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Временный запрет выезда из ДНР на территорию подконтрольную Украине коснется только местных чиновников, руководителей бюджетных и государственных предприятий, администраций, имеющих доступ к государственной тайне, а также тех лиц, которые  работают на режимных объектах.

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    При этом указ о невыезде на украинскую территорию госслужащих не помешает пенсионерам из ДНР получать в Украине полагающиеся им законные выплаты, большая часть граждан может по-прежнему пересекать линию разграничения. Об этом накануне в ходе своей пресс-конференции заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко. 

    "Выезжать имеют право пенсионеры, даже работающие. Это большинство наших граждан. Не выезжающие — руководители бюджетных и государственных предприятий, администраций, большинство чиновников, люди, имеющие доступ к государственной тайне, дававшие подписку о неразглашении, либо работающие на производстве, которое является государственной тайной…", — отметил Захарченко.

    По его словам за время вооруженного конфликта спецслужбы самопровозглашенной республики получили множество свидетельств о давлении и вербовке украинскими силовиками жителей Донбасса, выезжающих на территорию Украины. В то же время в Донецке подчеркнули, что указ стал вынужденной мерой для защиты как государства в целом, так и его граждан, а также это поможет предотвратить массовые теракты, в том числе, на станциях водоснабжения, линиях электропередач и других объектах инфраструктуры.

    Напомним, что согласно сообщениям властей ДНР, запрет выезда в Украину работников государственных и муниципальных учреждений вступил в силу со дня подписания документа в конце декабря 2017 года.     

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